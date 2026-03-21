search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ferrari Amalfi Spider: Ο V8 παραμένει ζωντανός

Η νέα Amalfi Spider παίρνει το όνομά της από τη διάσημη ακτογραμμή της νοτιοδυτικής Ιταλίας – μια ιδανική διαδρομή για να απολαύσεις το κάθε ηλιόλουστο χιλιόμετρο.

Το νέο μοντέλο διατηρεί τη γνωστή συνταγή του twin-turbo V8 στο μπροστά μέρος, ενσωματώνοντας παράλληλα όλες τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις που πρωτοεμφανίστηκαν στην έκδοση με κλειστή οροφή.

Ηλιόλουστη κομψότητα

Υπό την καθοδήγηση του Flavio Manzoni, το Ferrari Design Studio δημιούργησε μια καθαρή και μινιμαλιστική σιλουέτα που διατηρεί την αισθητική της έκδοσης coupé. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η υφασμάτινη οροφή, μια επιλογή που θυμίζει περισσότερο χειροποίητη ραπτική παρά προϊόν αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Ferrari προσφέρει περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης για την καμπίνα, η οποία και βασίζεται σε προηγμένη κατασκευή πέντε στρώσεων τύπου «sandwich».

Έτσι επιτυγχάνεται επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης παρόμοιο με εκείνο μιας αναδιπλούμενης μεταλλικής οροφής. Το άνοιγμα ή κλείσιμο ολοκληρώνεται σε μόλις 13,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να γίνει ακόμη και εν κινήσει έως τα 60 km/h, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα.

Twin-Turbo V8 με 640 ίππους

Στην «καρδιά» της Amalfi Spider βρίσκεται η νεότερη εξέλιξη του πολυβραβευμένου twin-turbo V8 των 3,8 λίτρων. Ο κινητήρας αποδίδει 640 ίππους και 760 Nm ροπής, προσφέροντας επιδόσεις που παραμένουν εντυπωσιακές για ένα ανοιχτό grand tourer: επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h.

Οι μηχανικοί της Ferrari δούλεψαν επίσης στη μείωση του βάρους, ενώ το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων έχει επαναρυθμιστεί ώστε να εξασφαλίζει ακόμη πιο ομαλή λειτουργία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

