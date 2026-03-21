H BYD γράφει ξανά ιστορία: Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο με 4 ηλεκτροκινητήρες και πάνω από 1.000 km αυτονομία

Η BYD παρουσίασε μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αποκαλύπτοντας ότι το νέο Yangwang U7 (θυγατρική της BYD) θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα χρησιμοποιεί τη δεύτερη γενιά της Blade Battery.

Η νέα μπαταρία επιτρέπει στο μεγάλο ηλεκτρικό sedan της κινεζικής εταιρείας να πετύχει αυτονομία που φτάνει τα 1.006 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η αυτονομία αυτή επιτυγχάνεται σε ένα αυτοκίνητο με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δύσκολο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας των ισχυρών συστημάτων κίνησης.

Μπαταρία 150 kWh νέας γενιάς

Στην καρδιά του Yangwang U7 βρίσκεται μια νέα μπαταρία Blade Battery 2.0 χωρητικότητας περίπου 150 kWh. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε κυψέλες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), που έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η δεύτερη γενιά της Blade Battery προσφέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα, ενώ σε συνδυασμό με την υψηλής τάσης αρχιτεκτονική και το εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης του αυτοκινήτου, επιτρέπει την επίτευξη αυτονομίας άνω των 1.000 km ακόμη και σε ένα πολύ ισχυρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Διαβάστε επίσης:

«Πάρκαρα μόνο για λίγα λεπτά»: 1.750 κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η επίσημη παρουσίαση του Zeekr 7X GT (photos)

Η Nissan, η Wayve και η Uber υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη ρομποταξί (photos/video)



