«Εξετάζουμε αποκλιμάκωση», λέει ο Τραμπ – «Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Στην 21η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει μπει ο πλανήτης, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν νέους αεροππορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, το οποίο ο Νετανιάχου εκτιμά πως «αποδεκατίζεται», την ώρα που ο νέος ηγέτης ατης Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».

Τα χτυπήματα εκατέρωθεν είναι συνεχή με τους Ιρανούς να εκτοξεύουν πυραύλους και drones στοχοποιώντας κράτη του Κόλπου. Οι εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ και στην Τεχεράνη συνεχίζονται, ενώ νέο πλήγμα δέχθηκε η ιρανική ηγεσία, καθώς ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε επιδρομή.

Εντωμεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα την έγκρισή της ώστε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις της για να εξαπολύσουν πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τις οποίες γίνονται επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Χορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τις Βάσεις RAF Fairford και Diego Garcia στον Ειρηνικό

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει στόχους στην περιοχή Νουρ, στα παράλια της Κασπίας, ενώ προειδοποιεί ότι μπορεί να χρειαστεί να «προστατέψουν» τη μειονότητα των Δρούζων στη Συρία. Την ίδια ώρα, ισραηλινά μαχητικά σπάνε το φράγμα του ήχου και προκαλούν πανικό στη Βηρυτό.

Εντωμεταξύ, οι τελευταίες 24 ώρες φαίνεται πως σηματοδοτούν μια ενδεχόμενη, τουλάχιστον στα λόγια, ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Από τις αρχικές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, οι στρατοί των δύο χωρών έχουν σε μεγάλο βαθμό κινηθεί συντονισμένα – ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι σε επίπεδο κυβερνήσεων οι στόχοι του πολέμου ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές, η χερσαία εμπλοκή, με τις ΗΠΑ να εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο εμπλοκής σε ένα περίπλοκο «αέναο πόλεμο».

