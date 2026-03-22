Χρηστίδου για Καινούργιου: «Δεν νομίζω ότι ήμουν και ποτέ η αγαπημένη της» (Video)

Την ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για την παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου που δεν μπορεί να βλέπει στην τηλεόραση σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της.
«Την έβλεπα το Σαββατοκύριακο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν παρουσιάστρια και απορώ γιατί υπάρχει, είναι υπεροπτική, με το που την βλέπω κάνω ζάπινγκ», δήλωσε η Καινούργιου με τους υπόλοιπους να προσπαθούν να μαντέψουν.
«Στην αρχή πίστευα ότι εννοούσε τη Σίσσυ», ανέφερε ο Παύλος Σταματόπουλος.
«Λες; Μετά άλλαξες γνώμη;», του απάντησε η παρουσιάστρια του Mega.
«Μετά, με την περιγραφή, λέω… αποκλείεται να λέει τη Σίσσυ», επανήλθε ο Παύλος Σταματόπουλος, αναφέροντας: «Έκατσα και είδα όλες τις παρουσιάστριες του σαββατοκύριακου. Τη Ναταλία αποκλείεται, η Καραβάτου δεν είναι. Μετά σκέφτηκα γιατί να λέει της ψυχαγωγίας και όχι της ενημέρωσης».
«Πάντως, μπορεί να εννοεί κι εμένα, λέω μπορεί… Δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ η αγαπημένη της», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου, αφήνοντας το καρφί της.
