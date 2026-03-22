Γαρμπή για Καμπούρη: «Ξέρεις τι δεν είναι της δικής μου αισθητικής; Οι άνθρωποι που η “αισθητική” τους δεν τους επιτρέπει να είναι άνθρωποι»

Απάντηση στη Δέσποινα Καμπούρη, χωρίς να την κατονομάζει, έδωσε η Καίτη Γαρμπή για τις δηλώσεις της περί …αισθητικής.
«Ξέρεις τι δεν είναι της δικής μου αισθητικής; Οι άνθρωποι που η “αισθητική” τους δεν τους επιτρέπει να είναι άνθρωποι. Το Pride δεν είναι θέμα αισθητικής για να το εγκρίνεις ή να το απορρίπτεις. Είναι άνθρωποι που διεκδικούν να υπάρχουν. Και αυτό δεν είναι γούστο. Είναι δικαίωμα», αναφέρει στην ανάρτησή της στο Χ η τραγουδίστρια και κριτής του J2US.
