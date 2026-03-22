22.03.2026 11:38

«Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια κάθε φορά, ξενερώνω φουλ»: Ένταση ανάμεσα σε Gio Kay και Σταμάτη Φασουλή – Η ενόχληση της Γαρμπή (Video)

gio kay fasoulis (1)

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Gio Kay από την κριτική που δέχτηκε στο «Just the 2 of Us», με τον ίδιο να απαντά σε έντονο ύφος στον Σταμάτη Φασουλή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του Σαββάτου (21/03), ο διαγωνιζόμενος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την coach του, Αγγελική Ηλιάδη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ya Habibi», που έχουν κυκλοφορήσει η Δέσποινα Βανδή και οι Kings.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σταμάτης Φασουλής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την ερμηνεία, σχολιάζοντας: «Δεν ήταν ραπ αυτό, ήταν ραπάρισμα». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Gio Kay, ο οποίος απάντησε: «Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Εγώ έρχομαι εδώ και κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια».

Απαντώντας, ο Σταμάτης Φασουλής τόνισε πως δεν υπάρχει πρόθεση κακίας, αλλά αντικειμενικής κρίσης: «Καμία καλοσύνη δεν έχω, ούτε μίσος. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και εάν δεν σου αρέσω, μπορώ να μην παρευρίσκομαι στο δικό σου τραγούδι, για να μην σε ξενερώνω».

Στη συζήτηση παρενέβη και η Καίτη Γαρμπή, η οποία υπερασπίστηκε τον κριτή, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τη στάση του διαγωνιζόμενου: «Συνεχίζω να θυμώνω που αυτό το παλικάρι δεν μας σέβεται… Ξέρουμε πώς τραγουδάνε οι ράπερ, κουνάνε το σύμπαν. Δεν τραγούδησες έτσι αγόρι μου».

Διαβάστε επίσης:

Γαρμπή για Καμπούρη: «Ξέρεις τι δεν είναι της δικής μου αισθητικής; Οι άνθρωποι που η “αισθητική” τους δεν τους επιτρέπει να είναι άνθρωποι»

Έλενα Παπαρίζου: Η απάντηση στα περί νέας νοσηλείας της

Γερμανού για Καμπούρη: «Δεν διαπραγματευόμαστε την ελευθερία με όρους αισθητικής» (Video)

google_news_icon

agelada-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Κλειστοί τη Δευτέρα οι Δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

trohaio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Αμπελόκηπους: Η στιγμή που η 40χρονη μεθυσμένη παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα οχήματα (Video)

xristidou_kainourgiou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καινούργιου: «Δεν νομίζω ότι ήμουν και ποτέ η αγαπημένη της» (Video)

thermaikos_kolpos
ΕΛΛΑΔΑ

Άλλαξε ξανά χρώμα ο Θερμαϊκός – Το φαινόμενο της Ερυθράς Παλίρροιας

mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

agelada-new
netaniaxou 88- new
trohaio (1)
