«Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια κάθε φορά, ξενερώνω φουλ»: Ένταση ανάμεσα σε Gio Kay και Σταμάτη Φασουλή – Η ενόχληση της Γαρμπή (Video)

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Gio Kay από την κριτική που δέχτηκε στο «Just the 2 of Us», με τον ίδιο να απαντά σε έντονο ύφος στον Σταμάτη Φασουλή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του Σαββάτου (21/03), ο διαγωνιζόμενος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την coach του, Αγγελική Ηλιάδη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ya Habibi», που έχουν κυκλοφορήσει η Δέσποινα Βανδή και οι Kings.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σταμάτης Φασουλής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την ερμηνεία, σχολιάζοντας: «Δεν ήταν ραπ αυτό, ήταν ραπάρισμα». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Gio Kay, ο οποίος απάντησε: «Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Εγώ έρχομαι εδώ και κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια».

Απαντώντας, ο Σταμάτης Φασουλής τόνισε πως δεν υπάρχει πρόθεση κακίας, αλλά αντικειμενικής κρίσης: «Καμία καλοσύνη δεν έχω, ούτε μίσος. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και εάν δεν σου αρέσω, μπορώ να μην παρευρίσκομαι στο δικό σου τραγούδι, για να μην σε ξενερώνω».

Στη συζήτηση παρενέβη και η Καίτη Γαρμπή, η οποία υπερασπίστηκε τον κριτή, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τη στάση του διαγωνιζόμενου: «Συνεχίζω να θυμώνω που αυτό το παλικάρι δεν μας σέβεται… Ξέρουμε πώς τραγουδάνε οι ράπερ, κουνάνε το σύμπαν. Δεν τραγούδησες έτσι αγόρι μου».

Γαρμπή για Καμπούρη: «Ξέρεις τι δεν είναι της δικής μου αισθητικής; Οι άνθρωποι που η “αισθητική” τους δεν τους επιτρέπει να είναι άνθρωποι»

Έλενα Παπαρίζου: Η απάντηση στα περί νέας νοσηλείας της

Γερμανού για Καμπούρη: «Δεν διαπραγματευόμαστε την ελευθερία με όρους αισθητικής» (Video)

