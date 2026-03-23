ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:18
Διάκριση για την πλατφόρμα EurolifeEnter και στα Digital Finance Awards 2026

  • Στην κατηγορία Best Insurance Portal

Ακόμα μια διάκριση απέσπασε το EurolifeEnter, η καινοτόμος πλατφόρμα της Eurolife FFH για τη διαχείριση ομαδικών συμβολαίων υγείας, αυτή τη φορά στα Digital Finance Awards. Η εταιρεία απέσπασε το Silver βραβείο στην κατηγορία Best Insurance Portal, βράβευση που επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την επιτυχημένη, στρατηγική επένδυση της Eurolife FFH στην ψηφιοποίηση και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Το EurolifeEnter, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο και εντάχθηκε στο ψηφιακό οικοσύστημα της Eurolife FFH, αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στον λήπτη της ασφάλισης ή στον συνεργάτη να διαχειρίζεται online όλα τα βασικά στοιχεία του ομαδικού συμβολαίου υγείας. Από τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής μελών έως και την πρόσβαση σε έγγραφα, ενημερωτικά έντυπα και αποδείξεις ασφαλίστρων, η πλατφόρμα συγκεντρώνει κάθε λειτουργία σε ένα σημείο.

Το EurolifeEnter έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει αμεσότητα και να απλουστεύει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ασφαλιστηρίου, αποτελώντας μια ουσιαστική αναβάθμιση σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι πρόσφατα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Μετρήσιμα οφέλη προσφέρονται στους ασφαλισμένους, καθώς ο χρόνος του “on‑boarding” τους ουσιαστικά εκμηδενίζεται, ενώ η συνολική ασφαλιστική εμπειρία τους αναβαθμίζεται σημαντικά.

Ο Λεωνίδας Σίδερης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Affinities της Eurolife FFH, ανέφερε σχετικά: «Για τη Eurolife FFH αξία έχει να προσφέρει στους ασφαλισμένους της πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες που βελτιώνονται διαρκώς. Σχεδιάσαμε το EurolifeEnter με στόχο να απλοποιήσουμε διαδικασίες που απαιτούσαν χρόνο και να προσφέρουμε στους πελάτες μας μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στα ομαδικά τους προγράμματα. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες από την παρουσίαση του, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.»

Στην τελετή των Digital Finance Awards, όπου παρευρέθηκαν κορυφαία στελέχη από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, IT solutions & services providers, fintechs και insurtechs από την Ελλάδα και την Κύπρο, αναδείχθηκαν και επιβραβεύτηκαν τα πιο καινοτόμα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους πυλώνες του Digital Banking και του Digital Insurance.

