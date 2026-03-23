Δίκη για τα Τέμπη: Ο Κακλαμάνης απαντά στον Χούπα – Διαβιβάσθηκε στη Βουλή δικογραφία για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Απάντηση σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Χρήστος Χούπας, ο οποίος έχασε την κόρη του στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σχετικά με δικογραφία σε βάρος του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Σε ανακοίνωσή του, ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε ότι «όσον αφορά την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε συνέχεια δηλώσεων του κ. Χρήστου Χούπα, ενημερώνω σχετικώς:

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32735/06.06.2025 διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβιβάσθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003, “Ποινική ευθύνη των Υπουργών”, όπως ισχύουν, δικογραφία η οποία αφορά στον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν μήνυσης των: κ.κ. Χρήστου Χούπα, Ασημίνας Γκοντούλη, Σεραφείμ Χούπα και Κωνσταντίνου Χούπα.

Η δικογραφία ανακοινώθηκε κατά την ΡΛΓ΄/10.06.2025 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, οπότε και ετέθη υπόψη των Βουλευτών.

Έκτοτε, η εν λόγω δικογραφία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Βουλευτή στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής για την ενημέρωσή του, γεγονός που έχει συμβεί κατ’ επανάληψη».

Νέα Αριστερά: Αύριο η παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία στο Πολιτικό Γραφείο – Παραμονή στο κόμμα μέχρι νεωτέρας

Δημοσκόπηση Interview: Εκπλήξεις με τρίτο ΚΚΕ και πτώση της Πλεύσης – Το 54% περιορίζει τις μετακινήσεις με ΙΧ λόγω των τιμών στα καύσιμα

Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης: Fuel pass ως 60 ευρώ, επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, αποζημίωση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, επιχορήγηση στα λιπάσματα (Video)