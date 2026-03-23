Έκθεση «Motion Two» από τη Ma.Ge.N.T.A. project | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» | 31/03 – 08/04

Η Ma.Ge.N.T.A. είναι μια εικαστική συλλογικότητα που γεννήθηκε από ένα χρώμα και κατ’ επέκταση, ό,τι αυτό συμβολίζει. Το χρώμα magenta, ως ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της χρωματικής παλέτας, λειτουργεί εδώ όχι μόνο ως αισθητικό σημείο αναφοράς αλλά και ως κοινός τόπος συνάντησης, μια συνθήκη έντασης, ανάμειξης και διαρκούς μετάβασης.

Με πίστη στη σύγχρονη τέχνη και ταυτόχρονα με βαθιά επίγνωση της πολιτιστικής μνήμης, οι τέσσερις εικαστικοί, Μάρκος Καρπούζης, Γεθσημανή Κανταρίδου, Τάνια Στεργίου και Αλίκη Κανελλοπούλου μαζί με την επιμελήτρια Νιόβη Κρητικού, συγκροτούν έναν ζωντανό διάλογο. Έναν χώρο συνδιαλλαγής όπου το παρόν δεν αποκόπτεται από το παρελθόν, αλλά συνομιλεί μαζί του, το επαναδιαπραγματεύεται και το επανατοποθετεί.

Η πρώτη τους εμφάνιση έλαβε χώρα στο Θέατρο επί Κολωνώ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μπιζζζ και έθεσε εξαρχής τους όρους της, προτείνοντας μια νέα σχέση της τέχνης που δεν απομονώνεται, αλλά διαχέεται. Οι καλλιτέχνες παρενέβησαν στο φουαγιέ του θεάτρου, έναν ενδιάμεσο χώρο που δεν ήταν ούτε η σκηνή ούτε η πλατεία, μετατρέποντάς τον έτσι, σε πεδίο συνάντησης εικαστικών και παραστατικών πρακτικών. Εκεί, η ζωγραφική, η εγκατάσταση και η σκηνογραφική λογική λειτούργησαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, αποκαλύπτοντας ότι τα όρια μεταξύ των τεχνών είναι, τελικά, πορώδη.

Η συνέχεια του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Τεχνών Μετς και δεν ήταν απλώς μια δεύτερη στάση, αλλά μια διεύρυνση. Το αρχικό εγχείρημα απέκτησε διάρκεια, χώρο και ρίζωμα, ανοίγοντας μια διαδρομή που ξεπέρασε το πλαίσιο ενός φεστιβάλ και μετατράπηκε σε μια ευρύτερη καλλιτεχνική πρόταση μέσα στην πόλη.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, η Ma.Ge.N.T.A. επιστρέφει με νέα σύμπραξη στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή συνεργασία, αλλά για μια σχέση που εξελίσσεται. Παρότι κάθε καλλιτέχνης ακολουθεί τη δική του διαδρομή και εκφραστική γλώσσα, το σύνολο διατηρεί μια σπάνια συνοχή, αποτέλεσμα μιας καθημερινής, ουσιαστικής συνομιλίας. Η ομάδα δεν λειτουργεί απλώς ως πλαίσιο παρουσίασης, αλλά ως μηχανισμός παραγωγής σκέψης.

Σε αυτή την έκθεση, ένα κοινό έργο λειτουργεί ως συνδετικός ιστός, ενοποιώντας τις επιμέρους πρακτικές σε μια ενιαία εγκατάσταση. Μέσα από ζωγραφική, γλυπτική και σύγχρονα μέσα, ξεδιπλώνεται ένα πεδίο όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και το ετερόκλητο βρίσκει ρυθμό. Νέες σχέσεις αναδύονται και νέα αφηγήματα σχηματίζονται σε ένα αποτέλεσμα με έντονα σουρεαλιστικά στοιχεία, που ωστόσο παραμένει γειωμένο στην εμπειρία του «εδώ και τώρα». Η έκθεση δεν προτείνει απλώς εικόνες, αλλά και σύγχρονες καταστάσεις, προσκαλεί τον θεατή να σταθεί, να εμπλακεί, να νιώσει και να λάβει μέρος μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε μια εποχή όπου η δημιουργία συχνά αντιμετωπίζεται ως ατομική υπόθεση, η Ma.Ge.N.T.A. επιμένει στη συλλογικότητα ως πράξη, όχι ως θεωρία. Με αναφορές που διατρέχουν από τις πρακτικές του Yves Klein έως την καθημερινότητα των αντικειμένων και την υλικότητα του Oldenburg, οι καλλιτέχνες φέρνουν την τέχνη πιο κοντά στο σώμα και την εμπειρία.

Τέλος, μια νότα παράδοξου που μας ταξιδεύει σε μια σφαίρα υπερρεαλισμού, αποτελεί η προσφορά magenta ποτών και σνακ που δεν λειτουργεί ως απλή χειρονομία φιλοξενίας, αλλά ως προέκταση του έργου, μια πρόσκληση συμμετοχής του κοινού. Γιατί εδώ, η τέχνη δεν στέκεται απέναντι από τον θεατή αλλά τον κοιτά, τον ρωτά και του ζητά να απαντήσει.

Νιόβη Κρητικού

Δράσεις έκθεσης:

Τρίτη 31/03/2026:

Εγκαίνια Έκθεσης _ δράση με Ma.Ge.N.T.A σνακ – ποτά

Σάββατο 4/04/2026:

Ξενάγηση της έκθεσης 11.30 – 12.30 από την επιμελήτρια Νιόβη Κρητικού

Ερμηνεία σύγχρονων δημιουργών στο πιάνο από την Φαίη Ψυχοπαιδοπούλου 12.30 – 13.00

(Gymnopedie 1, Trois Gnossiennes, Claude Debussy, Reverie, Clair de lune)

Τηλέφωνα επικοινωνίας έκθεσης: +306947904483 | +306972893767

Email επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση και το πρόγραμμα: niovikritikou@gmail.com