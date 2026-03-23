Motor Oil: «Εκτόξευση» κερδών στα 650,8 εκατ. ευρώ – Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή για το 2025

Η Motor Oil έκλεισε το 2025 με κέρδη που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, φτάνοντας τα 650,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126% σε σχέση με το 2024. Παρά τη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία απέδειξε την ικανότητά της να αντέχει και να προσαρμόζεται σε ένα ιδιαίτερα ασταθές παγκόσμιο ενεργειακό σκηνικό. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 827 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29%, αποτυπώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η εξαιρετική οικονομική επίδοση αντικατοπτρίζεται και στη μερισματική πολιτική της εταιρείας, με πρόταση για μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση επιστροφής αξίας στους μετόχους.

Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 5,79%, φτάνοντας τα 11,48 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου και αποδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Ωστόσο, η αρνητική επίδραση περιορίστηκε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, υπογραμμίζοντας την ισχυρή παρουσία του Ομίλου στις διεθνείς αγορές.

Με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, η εταιρεία κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της στο εξωτερικό. Το 2025, οι εξαγωγές και οι πωλήσεις bunkering κάλυψαν περίπου το 72,6% του συνολικού όγκου, ενισχύοντας τη θέση της Motor Oil σε παγκόσμιο επίπεδο και τη σημασία των διεθνών αγορών για τη δραστηριότητά της.

Σημειώνεται ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από προκλήσεις στη λειτουργία, λόγω της πυρκαγιάς που σημειώθηκε το 2024 σε μονάδα διύλισης, μειώνοντας την επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ωστόσο, η εταιρεία αξιοποίησε εναλλακτικά σχέδια, χρησιμοποιώντας άλλες πρώτες ύλες και ενισχύοντας την ευελιξία της παραγωγής, διατηρώντας υψηλά επίπεδα συνολικής επεξεργασίας.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα ενισχύθηκαν σημαντικά, με το EBITDA να φτάνει τα 1,06 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,6%. Σημαντική ήταν η συμβολή των έκτακτων εσόδων, κυρίως από ασφαλιστικές αποζημιώσεις λόγω απώλειας παραγωγής, ενώ η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στήριξε περαιτέρω τα καθαρά κέρδη.

Οι επενδύσεις διατήρησαν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Ομίλου, με συνολικό προϋπολογισμό 223 εκατ. ευρώ για το 2025. Η χρηματοδότηση επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των διυλιστηρίων και την ενεργειακή μετάβαση, με projects πράσινου υδρογόνου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικών υποδομών, δείχνοντας τη στροφή της εταιρείας προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Παράλληλα, η Motor Oil επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις ΑΠΕ και την κυκλική οικονομία μέσω εξαγορών και επενδύσεων, διαμορφώνοντας έναν νέο πυλώνα κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια.

Προοπτικές για το 2026

Οι προοπτικές για το 2026 εμφανίζονται επισφαλείς λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της μεταβλητότητας στις τιμές ενέργειας. Παρά τις προκλήσεις, η Motor Oil σχεδιάζει να διατηρήσει τη θέση της στη διύλιση, να επεκτείνει περαιτέρω τις ΑΠΕ και να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Η εταιρεία αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, όπως παράγωγα, περιορίζοντας την έκθεσή της σε διακυμάνσεις τιμών, συναλλάγματος και επιτοκίων, ενισχύοντας τη σταθερότητα και βιωσιμότητά της.

Συνολικά, το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τη Motor Oil, με ενίσχυση κερδοφορίας, διεθνή παρουσία και σημαντικές επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, παρά τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες.

