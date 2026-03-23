Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Σύνορα σε αναμονή – Η κυβερνητική αδιαφορία πνίγει την οικονομία της Θεσπρωτίας»

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του Τελωνείου Μαυροματίου κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που πλήττει άμεσα την τοπική οικονομία, τη διασυνοριακή συνεργασία και την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας, το Τελωνείο Μαυροματίου – βασική πύλη εισόδου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας – λειτουργεί εδώ και καιρό με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, περιορισμένο ωράριο και σημαντικές καθυστερήσεις στους ελέγχους.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση της επισκεψιμότητας στη Θεσπρωτία, απώλεια εισοδήματος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σοβαρά εμπόδια στη διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ελληνικής μειονότητας στη Νότια Αλβανία.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η εύρυθμη λειτουργία των συνοριακών σταθμών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και την ίδια την αξιοπιστία της Ένωσης στις παραμεθόριες περιοχές.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η εικόνα εγκατάλειψης ενός τόσο κρίσιμου τελωνείου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως σημειώνει, «όταν μια βασική πύλη της χώρας υπολειτουργεί, το κόστος δεν είναι θεωρητικό – το πληρώνουν καθημερινά οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες».

Με την ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής ζητά:

Αξιολόγηση της λειτουργίας των συνοριακών σταθμών μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων χωρών ως προς την επάρκεια προσωπικού και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων (BMVI), για την ενίσχυση της στελέχωσης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Εξέταση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας σε παραμεθόριες περιοχές όπως η Θεσπρωτία.

Τέλος ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει:

«Δεν μπορεί η Ευρώπη να μιλά για συνοχή και ανάπτυξη και ταυτόχρονα οι πύλες της να υπολειτουργούν. Η στήριξη των παραμεθόριων περιοχών απαιτεί σχέδιο, επενδύσεις και άμεσες παρεμβάσεις – όχι καθυστερήσεις».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Θέμα: Δυσλειτουργία του Τελωνείου Μαυροματίου και επιπτώσεις στη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα

Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας, το Τελωνείο Μαυροματίου, βασική πύλη εισόδου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρουσιάζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρές δυσλειτουργίες, λόγω υποστελέχωσης, περιορισμένου ωραρίου λειτουργίας και σημαντικών καθυστερήσεων στους ελέγχους.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία της Θεσπρωτίας, με μείωση της επισκεψιμότητας, απώλεια τζίρου για τις μικρές επιχειρήσεις και δυσχέρεια στη διασυνοριακή κινητικότητα πολιτών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και μελών της ελληνικής μειονότητας στη Νότια Αλβανία.

Δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία των σημείων διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι κρίσιμη για την οικονομική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διευκόλυνση του εμπορίου, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πώς αξιολογεί τη λειτουργία των συνοριακών σταθμών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως το Τελωνείο Μαυροματίου, ως προς την επάρκεια προσωπικού και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων;

Υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων – BMVI ή άλλα) που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της στελέχωσης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και διαδικασιών;

Προτίθεται να εξετάσει, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, μέτρα για τη βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας σε παραμεθόριες περιοχές όπως η Θεσπρωτία;».

