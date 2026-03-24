search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 16:00

Η Vokswagen παρέδωσε πάνω από 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα

credit: volkswagen-newsroom.com

Η Volkswagen καταγράφει ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, παραδίδοντας το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα σε πελάτη.

Πρόκειται για ένα ID.3, κατασκευασμένο στο Zwickau και παραδοθέν στη Δρέσδη. Αυτή η επίδοση έρχεται σε συνέχεια της κατάκτησης της πρώτης θέσεις στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη για το 2025.

Σήμερα, η μάρκα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Κομβικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζουν τα μοντέλα ID.3, που άνοιξε τον δρόμο για την ηλεκτροκίνηση, το ID.4 που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης διεθνώς και το ID.7 που εκφράζει την τεχνολογική ωριμότητα της μάρκας.

Ωστόσο, το ID.Polo, που θα λανσαριστεί εντός του 2026 με εμπορική διάθεση από το δεύτερο εξάμηνο, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το ID.Cross εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στα αστικά SUV της ηλεκτρικής εποχής, ενώ η γκάμα θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με το ID.Every1 που αναμένεται το 2027.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3