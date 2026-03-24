Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων και μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή φορτηγού πλοίου και drone της Frontex.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά 38 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλοίο, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά τον εντοπισμό τους.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, συνοδεία δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.