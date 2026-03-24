Βέροια: Καταδίκη 19χρονου για revenge porn – Δημοσίευσε βίντεο της ανήλικης συντρόφου του, ο ισχυρισμός που δεν έπεισε

Σε ποινή φυλάκισης 40 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Βέροιας ένας 19χρονος που δημοσίευσε βίντεο με σεξουαλικές στιγμές της ανήλικης συντρόφου του για να την εκδικηθεί (revenge porn).

Ο νεαρός κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ότι δημοσίευσε βίντεο στο προφίλ που διατηρούσε το 17χρονο θύμα στο Instagram και στο οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζονταν η ίδια να συνευρίσκεται ερωτικά μαζί του. Στο βίντεο διάρκειας περίπου δέκα δευτερολέπτων ήταν ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά της ανήλικης ενώ κοινοποιήθηκε υπό τη μορφή «ιστορίας» και έφτασε σε εκατοντάδες μάτια, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν κάποιος από τους θεατές επέλεξε να το αποθηκεύσει και να το αναδιανείμει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον κατηγορούμενο για χρονικό διάστημα έξι μηνών και τον τελευταίο καιρό υπήρχαν έντονες σκηνές ζηλοτυπίας, καθώς εκείνος δεν της επέτρεπε να συναντά την παρέα της και έλεγχε ακόμα και τον τρόπο ένδυσής της. Αυτά, ωστόσο, φαντάζουν «πταίσματα» μπροστά σε όσα κατηγορείται ότι έπραξε στις 29 Ιουλίου του 2022, όταν με πρόθεση να την εκθέσει, κοινοποίησε το επίμαχο υλικό στα κοινωνικά της δίκτυα.

Σύμφωνα με το protothema, για να το καταφέρει αυτό, όπως κατέθεσε η παθούσα, της ζήτησε τους κωδικούς της από το Instagram με πρόσχημα ότι ήθελε να ελέγξει με ποιον συνομιλούσε στα μηνύματα και όταν διαπίστωσε ότι είχε «αντιδράσει» στα stories ενός άλλου άνδρα ξεκίνησε να της στέλνει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, ενώ την απείλησε ότι θα κοινοποιούσε βίντεο με προσωπικές της στιγμές. Συγκεκριμένα, σε ένα από τα μηνύματα της έγραφε «θα στείλω σε όλους (…) είσαι η μεγαλύτερη που…να (…) θα στείλω και βίντεο, όχι να φαίνομαι εγώ (…)».

Βλέποντας ότι η εγκαλούσα δεν απαντούσε στα μηνύματα που της έστελνε, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την απειλή του και να κοινοποιήσει στο Instagram οπτικοακουστικό υλικό 9 δευτερολέπτων στο οποίο απεικονίζονταν η 17χρονη σε κοντινό πλάνο κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φρόντισε να αλλάξει τους κωδικούς προκειμένου να μην είναι εύκολη η πρόσβαση της ανήλικης στον λογαριασμό της και να φτάσει το βίντεο σε μεγαλύτερο αριθμό φίλων και ακόλουθων της. Οταν η 17χρονη κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση διαπίστωσε ότι το βίντεο το είχαν δει δεκάδες άτομα και ότι είχε κοινοποιηθεί μάλιστα και στον λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στο Facebook.

«Εκ παραδρομής…»

Από τη μεριά του ο κατηγορούμενος, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και αποφασίστηκε η ποινή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα έως και την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, αρνήθηκε ότι κοινοποίησε εσκεμμένα το επίμαχο βίντεο.

Συγκεκριμένα, ο βασικός του ισχυρισμός προανακριτικά ήταν ότι επειδή διαπίστωσε ότι η εγκαλούσα συνομιλούσε με άλλους άνδρες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αφού στη συνέχεια είχε επικοινωνία μαζί της και έλυσαν την παρεξήγηση θέλησε να αναρτήσει κοινές τους φωτογραφίες όμως επειδή περιήλθε σε κατάσταση μέθης και συναισθηματικής φόρτισης «εκ παραδρομής» κοινοποίησε το επίμαχο βίντεο χωρίς να έχει πρόθεση να την εκθέσει…

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Αλεξανδρουπολη για την εξαφάνιση 13χρονου

Απολογείται σήμερα για τέσσερα κακουργήματα ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Η πρεμιέρα για την τραγωδία των Τεμπών εξελίχθηκε σε φιάσκο, μέσα σε συνθήκες χάους, οργής και βαθιάς αμφισβήτησης



