ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:36
24.03.2026 10:26

Θα στέλνανε 3,5 τόνους σάπια κρέατα στα νοσοκομεία – Κατασχέθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής

24.03.2026 10:26
Σε κατάσχεση περίπου 3,5 τόνων ακατάλληλων προϊόντων ζωικής προέλευσης προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από στοχευμένους ελέγχους κλιμακίων κτηνιάτρων της σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στον Πειραιά, στο πλαίσιο υπόθεσης με ιδιαίτερα σοβαρές προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας και εξελίχθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή παρέμβαση, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία εισαγγελικής αρχής, καθώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για το άνοιγμα αποθηκευτικού χώρου.

Το χρονικό της υπόθεσης – Συμβάσεις προμήθειας και με νοσοκομεία

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν εκτεταμένες παραβάσεις: κατασχέθηκαν περίπου 3,5 τόνοι κρεάτων και αλιευμάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ βρέθηκαν προϊόντα ληγμένα, χωρίς σήμανση, αλλά και με σαφείς ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης.

Οι συνθήκες αποθήκευσης κρίθηκαν επικίνδυνες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβαινε σε διαδοχικές μεταβολές ΑΦΜ, έδρας, δραστηριότητας και υπευθύνων, πρακτική που δυσχέραινε ουσιαστικά τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία της δραστηριότητάς της.

Καθώς η επιχείρηση είχε συνάψει συμβάσεις προμήθειας με δημόσιες δομές, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε άμεσα σε στοχευμένη ιχνηλάτηση, διενεργώντας ελέγχους σε νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν διατεθεί προϊόντα της.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε:

«Κινηθήκαμε άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Με ελέγχους, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, με παρουσία εισαγγελικής αρχής, προχωρήσαμε σε κατάσχεση σε κατάσχεση 3,5 τόνων κρεάτων και αλιευμάτων και σε πλήρη ιχνηλάτηση, φτάνοντας μέχρι τον έλεγχο συμβάσεων με νοσοκομεία και δημόσιες δομές.

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: όποιος παίζει με τη δημόσια υγεία, θα μας βρίσκει απέναντί του. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε κυκλώματα και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και ιδιαίτερα ευαίσθητες δομές, όπως ειδικά τα νοσοκομεία».

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:36
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

papastratos-aspropyrgos
BUSINESS

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

1 / 3