25η Μαρτίου: Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (video)

Με την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου άνοιξε και επίσημα το πρωί, το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Σήμερα, 205 χρόνια μετά, τιμάται η έναρξη της Επανάστασης του 1821 και ταυτόχρονα εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησαν νωρίτερα ε με τη ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Τι ακολουθεί

Στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’ ενώ θα ακολουθήσει στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 10:55 το πρωί, θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ στις 11:00, ξεκινά η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τέλος, στις 18:41, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις:

– Παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων.

– Γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών Καταστημάτων και πολεμικών πλοίων από την 08:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

– Φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Μητέρα Βάιου Βλάχου για την αίθουσα της δίκης: Πολύ προσβλητικό – Από την πρώτη στιγμή νιώθω ότι έχω το κράτος εχθρό απέναντί μου

Εξαφάνιση 15χρονης στα Γλυκά Νερά

25η Μαρτίου: Οι 21 κανονιοβολισμοί στο Λυκαβηττό για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων (video)