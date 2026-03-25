Νέο ρεκόρ επιβατών για το αεροδρόμιο Αθηνών με αύξηση κίνησης αλλά πιέσεις στην κερδοφορία

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης παρέμεινε το 2025 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στην επιβατική κίνηση, η οποία ανήλθε στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάκαμψη του αεροδρομίου μετά την πανδημία και ενισχύει τη θέση της Αθήνας ως σημαντικού αεροπορικού κόμβου στην Ευρώπη.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση αποτυπώθηκε και στα οικονομικά μεγέθη, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα διαμορφώθηκαν στα 675,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,5% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται τόσο στη μεγαλύτερη κίνηση όσο και στην αναπροσαρμογή των αεροδρομιακών τελών, στο πλαίσιο του ισχύοντος ρυθμιστικού καθεστώτος.

Ωστόσο, η κερδοφορία εμφάνισε τάσεις υποχώρησης. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 394,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 58,5%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,1%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την εξάντληση του μεταφερόμενου ποσού, παρά τη μερική αντιστάθμιση από την αύξηση κεφαλαίου στις αεροπορικές δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό σκέλος ενισχύθηκε σημαντικά, αντανακλώντας τη στρατηγική επέκτασης του αεροδρομίου. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα 161 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι μόλις 33 εκατ. ευρώ το 2024, υπογραμμίζοντας την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων, καθώς και η ανάπτυξη νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου.

Παράλληλα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση των βασικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, με την ανάθεση των έργων να αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της δυναμικότητας και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών.

Σε επίπεδο μερισματικής πολιτικής, η διοίκηση προτίθεται να προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 204,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,66 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό, 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε μετρητά.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γεώργιος Καλλιμασιάς, χαρακτήρισε το 2025 ως μια ακόμη ισχυρή χρονιά, επισημαίνοντας τη σημαντική ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Αθήνας, η οποία κατατάσσεται πλέον μεταξύ των πλέον διασυνδεδεμένων αεροδρομίων στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη, με έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, βασιζόμενη τόσο στη συνεχιζόμενη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια όσο και στη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας. Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ο ΔΑΑ επιδιώκει να διατηρήσει τη δυναμική του, επενδύοντας σε υποδομές και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του προοπτική.

