Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μπροστά στην είσοδο του σχολείου

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 έξω από σχολείο στο Μπέργκαμο, όπου 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η 57χρονη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, ο 13χρονος βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο, ενώ φορούσε μπλούζα όπου αναγραφόταν η λέξη “vendetta” (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Σε χρόνο ρεκόρ ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι ακινητοποίησαν τον μαθητή και διαπίστωσαν ότι στην τσέπη του είχε και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε -όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις- ειδική υποστήριξη από ομάδα ψυχολόγων, ενώ οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης.

