ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 17:33
Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μπροστά στην είσοδο του σχολείου

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 έξω από σχολείο στο Μπέργκαμο, όπου 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η 57χρονη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, ο 13χρονος βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο, ενώ φορούσε μπλούζα όπου αναγραφόταν η λέξη “vendetta” (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Σε χρόνο ρεκόρ ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι ακινητοποίησαν τον μαθητή και διαπίστωσαν ότι στην τσέπη του είχε και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε -όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις- ειδική υποστήριξη από ομάδα ψυχολόγων, ενώ οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους – Πακιστάν και Τουρκία προσφέρονται για οικοδεσπότες – Live οι εξελίξεις

Ισπανία – Σάντσεθ κατά Ισραήλ: «Θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με τη Γάζα»

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν – ακόμα κι αν το θέλει

Κρήτη: Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο των Χανιών και του Ηρακλείου από την κακοκαιρία (Photos)

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι στέλνουν Ειδικές Δυνάμεις στην περιοχή – Ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης

«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους – Πακιστάν και Τουρκία προσφέρονται για οικοδεσπότες – Live οι εξελίξεις

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους - Πακιστάν και Τουρκία προσφέρονται για οικοδεσπότες - Live οι εξελίξεις

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

Κρήτη: Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο των Χανιών και του Ηρακλείου από την κακοκαιρία (Photos)

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι στέλνουν Ειδικές Δυνάμεις στην περιοχή – Ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης

