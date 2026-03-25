Lily Allen: Το πορτρέτο του «West End Girl» κατακτά την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου (photos/video)

Το διάσημο άλμπουμ της Λίλι Άλεν (Lily Allen), «West End Girl», απέκτησε μια νέα ζωή στον κόσμο της τέχνης.

Την περασμένη εβδομάδα, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου παρουσίασε τον πίνακα που κοσμεί το εξώφυλλο του δίσκου, ένα πορτρέτο της Άλεν φιλοτεχνημένο από την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Νιέβες Γκονζάλες (Nieves González).

«Είμαι πολύ ευτυχής που κάνω αυτόν τον ιδιαίτερο πίνακα προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Η Νιέβες αποτύπωσε την αίσθηση του άλμπουμ τόσο αριστοτεχνικά, που κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο» δήλωσε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Ο πίνακας, ο οποίος θα παραμείνει στην Πινακοθήκη για έναν χρόνο, απεικονίζει την Άλεν καθιστή, φορώντας ένα καπιτονέ πουά τζάκετ Miu Miu και μπότες Valentino. Η Γκονζάλες, που αντλεί έμπνευση από Ισπανούς δασκάλους του Μπαρόκ, όπως ο Diego Velázquez και ο José de Ribera, φημίζεται για την ανάδειξη των μοντέρνων ρούχων σε κάτι το επιβλητικό.

«Τα μοντέρνα ρούχα, όπως τα φουσκωτά τζάκετ με γοητεύουν. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο κάτι τόσο καθημερινό μπορεί να αποκτήσει μια σχεδόν γλυπτική παρουσία μέσα στον πίνακα», είχε δηλώσει τον περασμένο χρόνο η καλλιτέχνις στο περιοδικό «W».

Σύμφωνα με το Εlle Decor, το άλμπουμ με τα 14 τραγούδια είναι το πρώτο πρότζεκτ της Aλεν μετά από επτά χρόνια και εξιστορεί τη κατάρρευση του γάμου της με τον διάσημο ηθοποιό της σειράς «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour).

«Μου φαίνεται ότι το πορτρέτο αντανακλά τόσες πολλές πτυχές του άλμπουμ, όπως αντοχή, δύναμη, ευαλωτότητα, αποφασιστικότητα και σύγχυση, που λειτουργεί ως κλειδί για ολόκληρη την εμπειρία της ακρόασης. Το λατρεύω», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Η παρουσίαση του πορτρέτου αποτελεί επίσης ορόσημο για την Ισπανίδα εικαστικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που έργο της εκτίθεται σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. «Ήθελα να είναι μια εικόνα οικεία και άμεση, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκονζάλες ενώ εξήγησε ότι ήθελε να μεταδώσει τη «δύναμη» και τη «σοφία» της Άλεν. «Αυτό το «Κορίτσι του West End» έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο από ένα απλό έργο τέχνης και νιώθω εξαιρετικά τυχερή που υπήρξα μέρος αυτής της διαδρομής» κατέληξε.

