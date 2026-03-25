Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Με το Πάσχα 2026 να πέφτει νωρίτερα από άλλες χρονιές, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις σχολικές διακοπές για μαθητές και οικογένειες.

Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει στις 6 Απριλίου, ενώ η Κυριακή του Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα διακόψουν τα μαθήματα για τις πασχαλινές διακοπές την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα απολαύσουν συνολικά 16 ημέρες διακοπών. Μετά την Κυριακή του Πάσχα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ούτε την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα η επιστροφή στα θρανία να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

