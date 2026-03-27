Η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο από τα σκάνδαλα και τις δίκες σε παροχές και Ακροδεξιά ρητορική 

Την ώρα που οι εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς και ενώ η κοινωνία βρίσκεται εν αναμονή της δίκης των Τεμπών και των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα ανακοινώνοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού -27 ευρώ το μήνα- η οποία θα ισχύσει από 1η Απριλίου.

Παράλληλα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα τα οποία εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου και τα οποία στην πραγματικότητα αφορούν μόνο τις ευπαθείς ομάδες.

Την ίδια ώρα ο Θανάσης Πλεύρης συνεχίζει το διχαστικό του αφήγημα μέσα από τις εμφυλιοπολεμικές δηλώσεις όπως ότι «δεν σεβόμαστε τους αγώνες της Αριστεράς, ήταν πάντα σε βάρος του έθνους». Προφανώς η επανεμφάνιση του υφυπουργού Μεταναστευτικής πολιτικής με ένα τόσο ακραίο αφήγημα έχει ως στόχο την προσέγγιση του κοινού που βρίσκεται δεξιότερα της ΝΔ.

Το Μέγαρο Μαξίμου όσο και να το κρύβει καλά στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται ότι τα όσα προκύπτουν στην υπόθεση των υποκλοπών μπορούν να την συμπαρασύρουν σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, αφού στην ιστορία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς .

Οι προειδοποιήσεις του επιχειρηματία ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, προς την κυβέρνηση, ότι δεν προτίθεται να μετατραπεί στον αποδιοπομπαίο τράγο της υπόθεσης των υποκλοπών έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με βάση μάλιστα τις πληροφορίες που υπάρχουν αναμένεται και νέα πρόσωπα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσουν σε μηνύσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας χθες στο Μεγκα για το θέμα των υποκλοπών έκανε μία γενικόλογη τοποθέτηση χωρίς ωστόσο να εστιάσει σε όσα είπε ο Ταλ Ντίλιαν για το Pratador διευκρινίζοντας οτι «Το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου», εμείς πρόσθεσε «δεν λειτουργούμε συστήματα· δεν ασκούμε δραστηριότητες παρακολούθησης και με νόημα κατέληξε: «Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς να γνωρίζουμε κάτι εμείς. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι “Βλέπω μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και θα πω και το λόγο που πιστεύω ότι γίνεται αυτό- να υιοθετήσει τους ισχυρισμούς ενός προσώπου που είναι κατηγορούμενος και έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και όταν έρθει η ώρα της δίκης έχουν αξία αυτά που θα πει ενώπιον του δικαστηρίου, ως θέσφατα- και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο.

Και πρόσθεσε:” άκουσα σήμερα τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Μίλησε για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Πράγματι… Ζητά έρευνα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ερευνά η δικαιοσύνη και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Επειδή έθεσε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν και ο μόνος. Καταρχάς η υπόθεση αυτή τοποθετείται χρονικά τέσσερα χρόνια πριν.

Προφανώς και δεν υπάρχουν (ζητήματα ασφαλείας). Θα σας πω κάτι. Το γεγονός ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη αστοχία και στο νομικό πλαίσιο και αναγνωρίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τον πρωθυπουργό και δεν αναγνωρίστηκε απλά. Πέραν όλων των ενεργειών, των παραιτήσεων οι οποίες έγιναν, προβήκαμε άμεσα σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου άμεσα και μάλιστα πολύ αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν το αναγνωρίζουν μόνο αυτό τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό δεν λέει και κάτι. Η ίδια η Ευρώπη το αναγνωρίζει.”

