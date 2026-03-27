Μους σοκολάτα πορτοκάλι για τη νηστεία

Αυτή η λαχταριστή μους σοκολάτας με τα αρώματα πορτοκαλιού ετοιμάζεται πανεύκολα και γρήγορα στο σπίτι, χωρίς ψήσιμο και βράσιμο, μόνο με ένα μπλέντερ.

Παρασκευάζεται με ώριμο αβοκάντο και αποτελεί το ιδανικό επιδόρπιο για τις ημέρες της νηστείας ή ακόμα και για την καθημερινότητα που θέλουμε κάτι γλυκό, χωρίς ενοχές.

Υλικά για τη Συνταγή

1 ώριμο μέτριο αβοκάντο, περίπου 95 γραμμάρια

2 κουταλιές της σούπας χυμό πορτοκαλιού

1/2 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού + λίγο επιπλέον

2 κουταλιές της σούπας κακάο σε σκόνη

1/4 φλιτζανιού λιωμένες σταγόνες σοκολάτας

1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου ή μέλι

1/4 κουταλάκι του γλυκού εκχυλίσμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Ξεκινήστε πλένοντας, κόβοντας στη μέση και βάζοντας τη σάρκα του αβοκάντο στο μούλτι ή στο μπλέντερ. Προσθέστε τον χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα πορτοκαλιού, το κακάο σε σκόνη, τη λιωμένη σοκολάτα, το σιρόπι σφενδάμου, το εκχύλισμα βανίλιας και μια πρέζα αλάτι. Ανακατέψτε τα πάντα για 1-2 λεπτά ή μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δοκιμάστε τη μους και προσαρμόστε την στις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιώντας ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής, γεμίστε τα ποτήρια σας και τοποθετήστε τα στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. Άν επιθυμείτε διακοσμήστε με σαντιγί καρύδας και λίγο επιπλέον ξύσμα πορτοκαλιού.

