CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

27.03.2026 06:55

Μους σοκολάτα πορτοκάλι για τη νηστεία

27.03.2026 06:55
syntagi_1

Αυτή η λαχταριστή μους σοκολάτας με τα αρώματα πορτοκαλιού ετοιμάζεται πανεύκολα και γρήγορα στο σπίτι, χωρίς ψήσιμο και βράσιμο, μόνο με ένα μπλέντερ.

Παρασκευάζεται με ώριμο αβοκάντο και αποτελεί το ιδανικό επιδόρπιο για τις ημέρες της νηστείας ή ακόμα και για την καθημερινότητα που θέλουμε κάτι γλυκό, χωρίς ενοχές.

Υλικά για τη Συνταγή

  • 1 ώριμο μέτριο αβοκάντο, περίπου 95 γραμμάρια
  • 2 κουταλιές της σούπας χυμό πορτοκαλιού
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού + λίγο επιπλέον
  • 2 κουταλιές της σούπας κακάο σε σκόνη
  • 1/4 φλιτζανιού λιωμένες σταγόνες σοκολάτας
  • 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου ή μέλι
  • 1/4 κουταλάκι του γλυκού εκχυλίσμα βανίλιας
  • 1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

  1. Ξεκινήστε πλένοντας, κόβοντας στη μέση και βάζοντας τη σάρκα του αβοκάντο στο μούλτι ή στο μπλέντερ.
  2. Προσθέστε τον χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα πορτοκαλιού, το κακάο σε σκόνη, τη λιωμένη σοκολάτα, το σιρόπι σφενδάμου, το εκχύλισμα βανίλιας και μια πρέζα αλάτι.
  3. Ανακατέψτε τα πάντα για 1-2 λεπτά ή μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δοκιμάστε τη μους και προσαρμόστε την στις προτιμήσεις σας.
  4. Χρησιμοποιώντας ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής, γεμίστε τα ποτήρια σας και τοποθετήστε τα στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. Άν επιθυμείτε διακοσμήστε με σαντιγί καρύδας και λίγο επιπλέον ξύσμα πορτοκαλιού.

Διαβάστε επίσης

Γρήγορη τονοσαλάτα με ρεβίθια, αβοκάντο και ρόκα

Ατομικά μπουρεκάκια με βελούδινη κρέμα και πλούσιο αρωματικό σιρόπι

Tηγανίτες μπακαλιάρου, οικονομικές και χορταστικές

google_news_icon

us marines
Μέση Ανατολή: Παράταση Τραμπ στο Ιράν, σχέδια για 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες – Πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό-Όλες οι εξελίξεις

KKE-Koutsoumpas
ΚΚΕ: Καταγγέλλει Μητσοτάκη ως «συνεργό» στον πόλεμο – Ζητά κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών

centcom_florida_new
Φλόριντα: Νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην έδρα της CENTCOM – Διέφυγε στην Κίνα

peripoliko-new
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν στην τεχνητή λίμνη στη Χαλκιδική – Ανήκουν σε 2 άτομα

seismografos
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Χονσού – Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι

syntaxiouxoi_new
Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

kafsima_1303_1920-1080_new
«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

iran_missiles_new_123
Μπούμερανγκ οι επιθέσεις στο Ιράν: Σκληροπυρηνικοί εντείνουν τις εκκλήσεις για πυρηνική βόμβα - Ένα εκατομμύριο μαχητές έτοιμοι για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ

ANT1+ PLATFORM
Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 07:45
us marines
Μέση Ανατολή: Παράταση Τραμπ στο Ιράν, σχέδια για 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες – Πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό-Όλες οι εξελίξεις

KKE-Koutsoumpas
ΚΚΕ: Καταγγέλλει Μητσοτάκη ως «συνεργό» στον πόλεμο – Ζητά κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών

centcom_florida_new
Φλόριντα: Νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην έδρα της CENTCOM – Διέφυγε στην Κίνα

