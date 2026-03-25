ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 06:46
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

25.03.2026 06:15

Ατομικά μπουρεκάκια με βελούδινη κρέμα και πλούσιο αρωματικό σιρόπι

25.03.2026 06:15
Υπέροχα σιροπιαστά ατομικά γαλακτομπούρεκα, με τραγανό φύλλο Βηρυτού, βελούδινη γαλατένια κρέμα και πλούσιο αρωματικό σιρόπι.

Ένα ακαταμάχητο παραδοσιακό γλύκισμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με κεράσματα και γιορτές (ονομαστικές, εθνικές κτλ.), που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο .

Υλικά για τη συνταγή

Για τα φύλλα

700 γραμμάρια (20 φύλλα περίπου) φύλλο κρούστας ή Βηρυτού

150 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο

Για την κρέμα

1 λίτρο γάλα φρέσκο, πλήρες (ιδανικά μίγμα από αγελαδινό, γίδινο, πρόβειο)

½ κουτί ζαχαρούχο γάλα (200 γραμμάρια)

3 αυγά μεσαία

100 γραμμάρια σιμιγδάλι, ψιλό

Ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι, ακέρωτο

1 βανίλια κάψουλα

2 κουταλιές της σούπας (κοφτές) κορν φλάουρ

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο φρέσκο ή αγελαδινό, καλής ποιότητας

Για το ανατολίτικο σιρόπι

600 ml νερό

500 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

Μερικές φλούδες από 1 λεμόνι

1 κάψουλα βανίλια

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

2 κουταλιές της σούπας γλυκόζη

1 κανελόξυλο (προαιρετικά)

1 αστεροειδή γλυκάνισο (προαιρετικά)

Λίγο τριμμένο φιστίκι Αιγίνης για το πασπάλισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά βγάλτε το φύλλο κρούστας από την κατάψυξη και αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για τουλάχιστον 2 ώρες.

2 .Ετοιμάστε την κρέμα, βάζοντας σε μια μεγάλη κατσαρόλα το γάλα και το ζαχαρούχο, ανακατέψτε καλά και προσθέστε τα αυγά, τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού. Αναδέψτε για να διαλυθούν καλά τα υλικά και έπειτα βάλτε το σιμιγδάλι και το κορν φλάουρ. Βάλτε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύοντας συνεχώς με αυγοδάρτη, περιμένετε να πήξει. Έχετε υπομονή, καθώς μπορεί να πάρει και 45 λεπτά.

3. Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρετε από τη φωτιά, ρίξτε το βούτυρο, ανακατέψτε καλά και μεταφέρετε σε κρύο μπωλ την κρέμα για να σταματήσει να ψήνεται.

4. Αφήστε την στην άκρη και ετοιμάστε το σιρόπι, ρίχνοντας το νερό, τη ζάχαρη, τις λεμονόφλουδες, τη βανίλια, το βούτυρο, τη γλυκόζη και τα αρωματικά, αν χρησιμοποιήσετε. Βράστε για 9-10 λεπτά από τη στιγμή που θα κοχλάσει και μόλις είναι έτοιμο, αποσύρετε και αφήστε το στην άκρη να κρυώσει.

5. Για τα μπουρεκάκια, πάρτε ένα φύλλο (σκεπάζοντας τα υπόλοιπα με μια πετσέτα για να μην ξεραθούν), διπλώστε το στα 3, βουτυρώστε το καλά και τοποθετήστε στην άκρη του μια γεμάτη κουταλιά της σούπας από την κρέμα. Διπλώστε τα πλαϊνά μέρη του φύλλου ώστε να καλύπτουν λίγο την κρέμα, βουτυρώστε τα και τυλίξτε σε ρολάκι. Αν θέλετε μπορείτε να κόψετε λωρίδες από το φύλλο και να διπλώσετε σε τρίγωνα κομμάτια (όπως τα τυροπιτάκια τηγανιού) προσέχοντας να βουτυρώσετε πάλι καλά όλες τις μεριές του.

6. Τοποθετήστε τα μπουρεκάκια σε ένα ταψί πλάι – πλάι, βουτυρώστε τα καλά παντού και ψήστε τα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 190ο C για 30 – 45 λεπτά περίπου ή μέχρι να ροδίσουν καλά. Μόλις είναι έτοιμα, σιροπιάστε τα όπως είναι καυτά με το κρύο σιρόπι (όλη την ποσότητα) και απολαύστε!

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 01:03
Διπλωματικό θρίλερ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Απάντηση για συνομιλίες μέχρι Πέμπτη αναμένουν οι ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν τα πλήγματα – Όλες οι εξελίξεις

ΟΗΕ: Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Λετονία, Πακιστάν, Σομαλία, Δανία και Μπαχρέιν ζητούν λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

