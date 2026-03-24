Tηγανίτες μπακαλιάρου, οικονομικές και χορταστικές

Ο αγαπημένος μπακαλιάρος που είναι συνδεδεμένος με τη σαρακοστή και ιδιαίτερα την 25η Μαρτίου, μπορεί να γίνει πιο προσιτός και οικονομικός, για να τιμήσουν και φέτος την παράδοση όλοι όσοι θέλουν να τον γευτούν.

Οι τηγανίτες μπακαλιάρου είναι εύκολες, γρήγορες και ιδανικές για μικρά παιδιά γιατί έχουν ήπια γεύση και μπορούν να καταναλωθούν με τα χέρια, σε μπουκίτσες.

Υλικά για τη συνταγή

200 γραμμάρια μπακαλιάρος, αφαλατωμένος και θρυμματισμένος

1-2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες (προαιρετικά)

Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 μικρό φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο ή 1 μικρό ξερό κρεμμύδι

1 αυγό (αν νηστεύετε, παραλείψτε το)

120 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

180 ml κρύο ανθρακούχο νερό

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1. Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε το αυγό (αν χρησιμοποιήσετε), ρίξτε το σκόρδο πολτοποιημένο, το κρεμμυδάκι και τον μαϊντανό και ανακατέψτε πολύ καλά με το σύρμα.

2. Στη συνέχεια βάλτε λίγο – λίγο το αλεύρι, ενσωματώνοντας καλά με τα υπόλοιπα υλικά.

3. Ρίξτε και το κρύο νερό, λίγο –λίγο αναδεύοντας συνεχώς μέχρι να έχετε μια ζύμη, ούτε πολύ πηχτή, ούτε πολύ ρευστή.

4. Στη συνέχεια προσθέστε στον χυλό και το θρυμματισμένο μπακαλιάρο και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας καλά για μια τελευταία φορά. Αφήστε το χυλό να σταθεί για 10-15 λεπτά περίπου και ξεκινήστε να ετοιμάσετε το λάδι.

5. Σε ένα σκεύος με μπόλικο καυτό ελαιόλαδο (170ο C με 180οC), προσθέστε μερικές κουταλιές από το κουρκούτι μπακαλιάρου και τηγανίστε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για λίγα λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δοκιμάσετε αν ο χυλός χρειάζεται περισσότερο νερό ή αλεύρι καθώς και αν πρέπει να αλατίσετε ελαφρά.

6. Στραγγίστε τις τηγανίτες σε πιατέλα στρωμένη με απορροφητικό χαρτί και σερβίρετέ τις ζεστές. Συνδυάστε τις με σκορδαλιά ή με σως μαγιονέζας, τηγανιτές πατάτες, ταραμοσαλάτα, τσακιστές πατάτες, πλιγουροσαλάτα και άλλες σαλάτες της επιλογής σας.

