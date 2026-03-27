Στρατηγική συνεργασία SWOTHospitality – Alpha Bank για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα

Σε μια κίνηση που ενισχύει τη δυναμική των ξενοδοχειακών επενδύσεων στην ελληνική αγορά προχωρούν η SWOT Hospitality και η Alpha Bank, εγκαινιάζοντας στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέα και αναπτυσσόμενα τουριστικά projects.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανάγκης για πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη των επενδυτών στον κλάδο της φιλοξενίας, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι απαιτήσεις για βιώσιμα και διαφοροποιημένα προϊόντα αυξάνονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η SWOT Hospitality αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου (advisory partner) για λογαριασμό της τράπεζας, παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε επενδυτές και επιχειρήσεις που απευθύνονται στην Alpha Bank για χρηματοδότηση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές προτάσεις.

Το πεδίο της συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων, από νέες ξενοδοχειακές μονάδες και ανακαινίσεις έως την αναβάθμιση και επανατοποθέτηση (repositioning) υφιστάμενων καταλυμάτων. Η έμφαση δίνεται στη σωστή τοποθέτηση των μονάδων στην αγορά, στην ενίσχυση του brand τους και στη συνολική αναβάθμιση της επενδυτικής τους αξίας.

Η SWOT Hospitality θα παρέχει υποστήριξη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό και το business planning έως τη διαμόρφωση του concept, την επιλογή συνεργαζόμενων brands και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας. Παράλληλα, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα κάθε επένδυσης.

Η σύμπραξη αυτή φέρνει πιο κοντά την τραπεζική χρηματοδότηση με την εξειδικευμένη συμβουλευτική, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για νέες επενδύσεις στον τουρισμό. Στην πράξη, επιχειρεί να καλύψει το «κενό» μεταξύ χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού, που συχνά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός project.

Η SWOT Hospitality, που ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί μία από τις πιο ενεργές εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων. Διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη και δραστηριοποιείται τόσο στην ανάπτυξη και λειτουργία ξενοδοχείων όσο και στη συμβουλευτική υποστήριξη επενδύσεων.

Παράλληλα, συνεργάζεται με κορυφαία διεθνή brands, όπως οι Marriott International, Accor, Hyatt Hotels Corporation και Hilton, ενώ έχει αναπτύξει συνεργασίες και με άλλους σημαντικούς ομίλους του κλάδου.

Η συνεργασία με την Alpha Bank αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά, σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και πεδίο έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

