Wall Street: Νέο sell off με το Brent στα 114 δολ.

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να ασκούνται ισχυρές πιέσεις στη Wall Street.

Ο Dow Jones πέρασε σε επίπεδα διόρθωσης, «βουλιάζοντας» 1,72% ή 792 μονάδες στις 45.167, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,67% στις 6.368 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 2,15% στις 20.948 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, πρώτος ο Nasdaq πέρασε σε επίπεδα διόρθωσης καταγράφοντας απώλειες άνω του 10% από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Chevron (+1,7%) και Coca- Cola (+1%) ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των UnitedHealth (-4,2%) και Amazon (-3,9%).

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών για την Wall Street.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν για 10 ημέρες, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, και επέμεινε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη πηγαίνουν «πολύ καλά».

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η επιχείρησή τους στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε «εβδομάδες, όχι σε μήνες», μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι.

Παρά τις δηλώσεις Ρούμπιο και την παράταση Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε 5,6% στα 114,04 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε «άλμα» 6,2% στα 100,44 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 3,2% στα 4.517 δολ./oz.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Citigroup εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς περιφερειακής τράπεζας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για αναδιάρθρωση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ανώτατα στελέχη της τράπεζας έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις τους τελευταίους μήνες για την πιθανή απόκτηση μεγάλου περιφερειακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με στόχο την ενίσχυση της καταθετικής της βάσης.

Παράλληλα, ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ μπλόκαρε την κυβέρνηση Τραμπ από το να επιβάλει κυρώσεις στην Anthropic επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει την απεριόριστη χρήση της τεχνολογίας της σε πολεμικές επιχειρήσεις, μια νίκη για τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης στη διαμάχη της με το Πεντάγωνο.

Επιπλέον, μικτά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,44% ενώ το 2ετές υποχώρησε κατά οκτώ μονάδες βάσης στο 3,91%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,1512 δολ.

Σε επίπεδο μετοχών, οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στον τεχνολογικό και κυκλικό κλάδο.

Στις Big Tech, μεγάλες ρευστοποιήσεις έπληξαν τις Microsoft, Nvidia και Apple, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από growth μετοχές σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων.

Η Home Depot έχασε πάνω από 2%, αντανακλώντας την πίεση που δέχεται ο κλάδος κατοικίας από υψηλότερα επιτόκια και μειωμένη καταναλωτική ζήτηση, ενώ βαριές απώλειες κατέγραψαν οι εταιρείες ταξιδιών, όπως η Carnival, λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων που πλήττει την κερδοφορία.

Στους κερδισμένους ξεχώρισαν κυρίως ενεργειακές μετοχές. Η Chevron κατέγραψε άνοδο περίπου 1,5%, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου ενισχύουν άμεσα τα έσοδά της . Αντίστοιχα, εταιρείες του ενεργειακού κλάδου όπως οι Valero Energy και Occidental Petroleum κινήθηκαν ανοδικά.

Σταθερή εικόνα εμφάνισαν και θεωρούμενες «αμυντικές» μετοχές, όπως η Coca-Cola και η Johnson & Johnson, που λειτουργούν ως «καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας . Παράλληλα, η Entergy κινήθηκε ισχυρά ανοδικά (περίπου +7%) μετά από επιχειρηματική συμφωνία στον τομέα ενέργειας, δείχνοντας ότι ο κλάδος κοινής ωφελείας επωφελείται από τη στροφή σε πιο ασφαλή assets.

