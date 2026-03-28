Δυναμική παρουσία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη FOODEXPO 2026 με έμφαση στην εξωστρέφεια και συνεργασίες

Με ισχυρό αποτύπωμα και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχε στη FOODEXPO 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Η παρουσία της Πρωτοβουλίας ξεχώρισε, καθώς συγκέντρωσε σε ένα ενιαίο, υψηλής αισθητικής περίπτερο 15 εταιρείες-μέλη, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής παραγωγής και τη σημασία της συνεργατικότητας. Το κοινό περίπτερο, που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο κεντρικά σημεία της έκθεσης, λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για επαγγελματίες της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετείχαν εταιρείες με ισχυρή παρουσία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, όπως οι Agrino, Λουξ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζυμαρικά Ήλιος, ΚΥΚΝΟΣ και Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, μεταξύ άλλων, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο «ελληνικό καλάθι» προϊόντων. Παράλληλα, στο περίπτερο φιλοξενήθηκε και η EUROCERT, ο φορέας που πιστοποιεί τα μέλη της Πρωτοβουλίας, ενισχύοντας το μήνυμα ποιότητας και αξιοπιστίας.

Την ίδια στιγμή, σημαντική ήταν και η παρουσία εταιρειών-μελών με αυτόνομα περίπτερα, επιβεβαιώνοντας τη διευρυμένη εξαγωγική δραστηριότητα της κοινότητας. Η πολυεπίπεδη συμμετοχή ανέδειξε τη στρατηγική της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ να λειτουργεί ως one-stop shop για ελληνικά επώνυμα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η θεματική παρουσίαση με τίτλο «Από την Ελλάδα στον Κόσμο», όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Πρωτοβουλίας τόσο στην εγχώρια λιανεμπορική αγορά όσο και σε αγορές-στόχους του εξωτερικού. Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών brands και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω συλλογικών δράσεων.

Παράλληλα, το networking αποτέλεσε βασικό άξονα της παρουσίας, με τη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για μέλη, συνεργάτες και εκπροσώπους της αγοράς. Το cocktail event λειτούργησε ως πλατφόρμα διασύνδεσης, συνοδευόμενο από γαστρονομικές προτάσεις βασισμένες σε ελληνικά προϊόντα και επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και αποσταγμάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες B2B συναντήσεις με εγχώριους και διεθνείς αγοραστές, ενισχύοντας τις προοπτικές νέων συνεργασιών και εξαγωγών. Η ανταπόκριση των επισκεπτών επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ελληνικά επώνυμα προϊόντα και τη δυναμική που αποκτά η οργανωμένη τους προώθηση.

Η συνολική παρουσία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη FOODEXPO 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία συνεργειών και ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο, σε μια περίοδο όπου οι αγορές αναζητούν ποιότητα, ταυτότητα και αξιοπιστία.

