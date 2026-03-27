Στο 1 δισ. ευρώ η συνεισφορά του κλάδου Εκθέσεων στην οικονομία – Μοχλός ανάπτυξης σε τουρισμό και τοπικές αγορές

Η συμβολή των εκθέσεων στην οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή προβολή της χώρας αναδεικνύεται μέσα από τη νέα έρευνα «Ελληνικές Εκθέσεις: Έρευνα Επισκεπτών και Εκθετών – Το προφίλ και η οικονομική συμπεριφορά των εκθετών και των επισκεπτών εκθέσεων», που υλοποίησε ο Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών ALCO.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 26 Μαρτίου, φωτίζοντας για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα του εκθεσιακού κλάδου στην Ελλάδα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025 με τη συμμετοχή 2.466 ατόμων από 61 χώρες, εκ των οποίων 2.141 ήταν επισκέπτες εκθέσεων και 325 εκθέτες. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την έντονη κινητικότητα που δημιουργεί ο κλάδος, καθώς κάθε χρόνο οι εκθέσεις στην Ελλάδα προσελκύουν κατά μέσο όρο περίπου 895.000 επισκέπτες, με περισσότερους από 45.000 να προέρχονται από το εξωτερικό. Παράλληλα, στις διοργανώσεις συμμετέχουν κατά μέσο όρο περίπου 12.500 εκθέτες ετησίως, εκ των οποίων περίπου 1.250 διεθνείς.

Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί σημαντική τουριστική κίνηση και άμεση οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς κλάδους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 6 στους 10 επισκέπτες ταξιδεύουν στον τόπο διενέργειας της έκθεσης με συνοδούς, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα οι εκθέσεις να συνδέονται με περισσότερες από 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο. Οι διανυκτερεύσεις αυτές συμπληρώνουν το παραδοσιακό τουριστικό μοντέλο των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς κορυφώνονται την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου.

Όπως τόνισε ο κ. Αλέξης Λαγουδάκης, Μέλος ΔΣ ΣΟΚΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος Metropolitan Expo, που παρουσίασε την μελέτη: «Οι εκθέσεις στην Ελλάδα εκτιμάται ότι συνεισφέρουν 342,4 εκατ. Ευρώ στον τουριστικό κλάδο (ταξίδια, διαμονή, διατροφή). Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης προέρχεται από Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι συνεισφέρουν περίπου 200,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες των Ελλήνων εκθετών υπολογίζονται σε 23,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των διεθνών συμμετεχόντων, καθώς οι επισκέπτες από το εξωτερικό δαπανούν συνολικά 111,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένοι εκθέτες συνεισφέρουν επιπλέον 7,1 εκατ. ευρώ.»

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι εκθέσεις λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας έσοδα και δραστηριότητα σε τομείς όπως οι μεταφορές, η φιλοξενία και η εστίαση. Παράλληλα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής αξίας από το εξωτερικό, με μέση δαπάνη που φτάνει τα 3.063 ευρώ και μέση παραμονή 4,2 διανυκτερεύσεων.

Ιδιαίτερα θετικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν στην εμπειρία συμμετοχής στις ελληνικές εκθέσεις. Ο μέσος βαθμός ικανοποίησης αγγίζει το 8 στα 10, ενώ στους ξένους επισκέπτες ανεβαίνει στο 8,6 στα 10. Ταυτόχρονα, το 88% των επισκεπτών και των εκθετών δηλώνουν ότι η ίδια η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε εκθεσιακές διοργανώσεις.

Η παρουσίαση της έρευνας φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για τον ρόλο των εκθέσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας και για τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του εκθεσιακού κλάδου στη χώρα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία κ. Σταύρος Καλαφάτης τόνισε την ιδιαίτερη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος. «Εκπροσωπείτε έναν κλάδο με πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη για πλειάδα συνεργαζόμενων κλάδων», υπογράμμισε ο Υφυπουργός, τονίζοντας ότι: «Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στον τομέα της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και προσελκύει σημαντικές επενδύσεις όπως νέα σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλες εκθέσεις και περισσότερους επισκέπτες. Ο τρόπος που αναπτύσσεστε βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τον τρόπο που η σύγχρονη Ελλάδα, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη του μέλλοντός μας προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» επισήμανε ο κ. Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι: «Όσο πιο γρήγορα η βιομηχανία των κατασκευαστών και των διοργανωτών εκθέσεων μπει στη νέα αυτή εποχή τόσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα θα κερδίσει και το κομμάτι της επιτυχίας που της αναλογεί για το μέλλον».

Κατά τον ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη σημασία των εκθέσεων ως εργαλείου ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας. Τόνισε ότι η ανάπτυξη του κλάδου απαιτεί σαφή στρατηγική στόχευση και ποιοτικό, εξειδικευμένο περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εξωστρέφεια, σημειώνοντας ότι μέσα από τη δυναμική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις μπορούμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές, να ενισχύσουμε το ΑΕΠ και να πετύχουμε ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η οργανωμένη εκθεσιακή δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Πρόεδρος του ΣΟΚΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάσαμε σήμερα επιβεβαιώνουν με σαφήνεια ότι ο εκθεσιακός κλάδος αποτελεί έναν δυναμικό και πολυδιάστατο μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Οι εκθέσεις δεν είναι μόνο χώροι επιχειρηματικής προβολής και δικτύωσης, αλλά και σημαντικοί καταλύτες οικονομικής δραστηριότητας, που ενισχύουν τον τουρισμό, στηρίζουν την τοπική οικονομία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα αναδεικνύουν το ισχυρό αποτύπωμα του κλάδου, τόσο σε επίπεδο επισκεψιμότητας όσο και σε επίπεδο οικονομικής δαπάνης, αλλά και τη μεγάλη εκτίμηση που τυγχάνουν οι ελληνικές εκθέσεις από επισκέπτες και εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τον ΣΟΚΕΕ, τα ευρήματα αυτά αποτελούν ταυτόχρονα επιβεβαίωση της δυναμικής του κλάδου αλλά και αφετηρία για περαιτέρω ενίσχυση και διεθνή ανάπτυξη των εκθέσεων στη χώρα μας».

Διαβάστε επίσης:

Στρατηγική συνεργασία SWOTHospitality – Alpha Bank για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα

Τράπεζα Πειραιώς: Στροφή στην Ελλάδα με στόχο επενδύσεις και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Τράπεζα Κύπρου: Αποκτά δάνεια και καταθέσεις από CDB ενισχύοντας ρευστότητα και χαρτοφυλάκιο χαμηλού ρίσκου