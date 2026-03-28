Η Ευβοϊκή Ζύμη ξεχώρισε στη FOODEXPO 2026 προβάλλοντας ποιότητα, γεύση και νέες συνεργασίες

Με επίκεντρο την εμπειρία, τη γεύση και την ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων, η Ευβοϊκή Ζύμη συμμετείχε στη FOOD EXPO 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κλάδου τροφίμων και ποτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία, με μακρά παρουσία στον χώρο των προϊόντων ζύμης, συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και την προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, διατηρώντας σταθερή τη σχέση της τόσο με τους επαγγελματίες όσο και με το καταναλωτικό κοινό. Η συμμετοχή της στην έκθεση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας και διαρκούς εξέλιξης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, το περίπτερο της Ευβοϊκής Ζύμης αποτέλεσε σημείο συνάντησης για συνεργάτες, πελάτες και επαγγελματίες του κλάδου, ενώ δεν έλειψε και το ενδιαφέρον από καταναλωτές που γνωρίζουν ήδη τα προϊόντα της εταιρείας. Οι επαφές επικεντρώθηκαν κυρίως σε νέες προοπτικές συνεργασίας, αλλά και στις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά των τροφίμων.

Ξεχωριστό στοιχείο της παρουσίας αποτέλεσε το live cooking της σεφ Ντίνας Νικολάου, η οποία παρουσίασε στην πράξη τη χρήση των προϊόντων, ετοιμάζοντας σπανακόπιτα μπροστά στους επισκέπτες. Η δράση προσέλκυσε το ενδιαφέρον και ανέδειξε τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες.

Από τη γκάμα της εταιρείας, ιδιαίτερη απήχηση είχε το κιουνεφέ, το οποίο ξεχώρισε για τη γεύση και την υφή του, αποσπώντας θετικά σχόλια από όσους το δοκίμασαν. Συνολικά, η παρουσία της Ευβοϊκής Ζύμης ανέδειξε τη συνέπεια που τη χαρακτηρίζει και την προσήλωσή της στην ποιότητα.

Η συμμετοχή στη FOOD EXPO 2026 λειτούργησε ως ουσιαστική ευκαιρία για ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά, αλλά και για διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία στον κλάδο.

