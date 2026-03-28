Γαλλία: Αποτράπηκε την τελευταία στιγμή βομβιστική επίθεση στη BofA στο Παρίσι

Η γαλλική αστυνομία απέτρεψε, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το το Associated Press, την τελευταία στιγμή μια βομβιστική επίθεση έξω από μια αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι, όταν συνέλαβε άνδρα που επρόκειτο να πυροδοτήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 π.μ. μπροστά από κτίριο της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγα τετράγωνα μακριά από τα Ηλύσια Πεδία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, που μόλις είχε τοποθετήσει στην είσοδο του καταστήματος έναν εκρηκτικό μηχανισμό, φτιαγμένο από πέντε λίτρα υγρού, που πιστεύεται ότι είναι καύσιμο, και σε ένα σύστημα ανάφλεξης.

🚨🇫🇷🇺🇸 Un attentat à été déjoué cette semaine à Paris contre les locaux de Bank of America.



Dans la nuit de jeudi à vendredi (à 3h25 du matin), un attentat a été déjoué devant les locaux de la Bank of America, rue La Boétie dans le 8e arrondissement de Paris.



Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του υπόπτου ή αν η προσπάθειά του συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

