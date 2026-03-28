Κάλυμνος: Νεκρός μετά από πτώση 60χρονος αναρριχητής 

Ένας 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026 στην Κάλυμνο, ύστερα από πτώση από ύψος περίπου δέκα μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια

Αλλαγή ώρας: Μία ώρα μπροστά οι δείκτες του ρολογιού τα ξημερώματα της Κυριακής

Καιρός: Μάρτης γδάρτης μέχρι… τέλους – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια

