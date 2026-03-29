Εκλογές για νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Ψήφισε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Μαζικά στις κάλπες οι σύνεδροι 

Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τελειώνουν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες πρόκειται να κλείσουν στις 18.00. Οι υποψήφιοι είναι 506 και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο.

Σημειώνεται πως χθες βράδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.

Οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται από το πρωί στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Συνολικά 506 υποψήφιοι διεκδικούν τις 271 θέσεις μετά τη μείωση (σ.σ. αρχικά ήταν 508 οι υποψήφιοι) που εγκρίθηκε με το νέο καταστατικό το βράδυ του Σαββάτου. Στο ψηφοδέλτιο φιγουράρουν στελέχη όλων των εσωκομματικών τάσεων.

Τη λήξη του συνεδρίου θα σημάνει η καταληκτική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κόντρα Σδούκου – Αποστολάκη: «Θύμισε εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα»

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Επιχείρησε να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις από τη δίκη των Τεμπών

4ο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγουν οι σύνεδροι, 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις (Λίστα)

