search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 17:15
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 15:58

Εκλογές για νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Ψήφισε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Μαζικά στις κάλπες οι σύνεδροι 

29.03.2026 15:58
Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τελειώνουν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες πρόκειται να κλείσουν στις 18.00. Οι υποψήφιοι είναι 506 και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο.

Σημειώνεται πως χθες βράδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.

Οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται από το πρωί στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Συνολικά 506 υποψήφιοι διεκδικούν τις 271 θέσεις μετά τη μείωση (σ.σ. αρχικά ήταν 508 οι υποψήφιοι) που εγκρίθηκε με το νέο καταστατικό το βράδυ του Σαββάτου. Στο ψηφοδέλτιο φιγουράρουν στελέχη όλων των εσωκομματικών τάσεων.

Τη λήξη του συνεδρίου θα σημάνει η καταληκτική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 17:11
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία σε έπαυλη στο Λος Άντζελες: Κληρονόμος εκατομμυρίων ο τρανς δράστης και εραστής του θύματος

ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα ήταν αθλήτρια του στίβου με προπονητή τον θρυλικό Νίκο Ζαχαριάδη

LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Τα τελευταία χρόνια η τηλεόραση είναι πιο άγρια»

1 / 3