Σε στάση εργασίας κατεβαίνει η ΟΛΜΕ την Τετάρτη για τα Ωνάσεια Σχολεία

Κινητοποιήσεις και κάλεσμα για «πολύμορφες δράσεις» καλεί η ΟΛΜΕ που κανεί και τους εκπαιδευτικούς τις ΕΛΜΕ.

Η ΟΛΜΕ αποφάσισε να κάνει στάση εργασίας την Τετάρτη 1η Απριλίου, από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με στόχο να εκφραστεί η αντίθεση του κλάδου στα Ωνάσεια σχολεία. Στις 13:00 θα γίνει και συγκέντρωση έξω από το Ίδρυμα Ωνάση.

«Τα Ωνάσεια Σχολεία παύουν να λειτουργούν ως σχολεία της γειτονιάς, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα υπόλοιπα σχολεία καλούνται να απορροφήσουν τους μαθητές της περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: πολυπληθή τμήματα, ελλείψεις σε υποδομές και επιδείνωση των μορφωτικών όρων για το σύνολο των μαθητών» αναφέρει η ΟΛΜΕ και καλεί «τις ΕΛΜΕ που έχουν στην περιοχή ευθύνης τους σχολεία που έχουν ή μετατρέπονται σε Ωνάσεια, να διοργανώσουν Πανελλαδική Ημέρα Δράσης την Τετάρτη 1 Απρίλη, ενάντια στην προώθηση των Ωνάσειων Σχολείων».

Διαβάστε επίσης:

