Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Εγκρίθηκαν ομόφωνα Διακήρυξη, Πρόγραμμα και Καταστατικό – «Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ»

Ομόφωνα εγκρίθηκαν απόψε δια ανατάσεως των χεριών από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η Διακήρυξη και οι πολιτικές θέσεις, καθώς και το Πρόγραμμα του κόμματος. Επίσης με συντριπτική πλειοψηφία και μόνο με οκτώ κατά, εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο Καταστατικό.

Στις αλλαγές που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διάταξη κατά την οποία στα αριστίνδην μέλη για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, συμπεριλαμβάνονται και όσοι διετέλεσαν Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ.

Με το κείμενο των πολιτικών θέσεων ξεκαθαρίζεται και η δέσμευση για «καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».

Με το νέο καταστατικό, εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Διασφαλίζεται η ποσόστωση των διαφορετικών τάσεων του κόμματος.

Τι προβλέπεται για τις θητείες:

• Έως 5 πλήρεις θητείες για βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια)

• Έως 3 θητείες για ευρωοβουλευτές (συνολικά 15 χρόνια)

• Έως 4 θητείες (συνολικά 16 χρόνια) σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι θα είναι ασυμβίβαστη η συμμετοχή του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές.

Επίσης, όσοι συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης μίλησε για ένα συνέδριο που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, σημειώνοντας ότι πολλοί προεξοφλούσαν αντεγκλήσεις, «όμως το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά έδειξε υπευθυνότητα, αυτοσυνείδηση, μια κοινή στάση όλων των τάσεων και των μελών του να πάμε ενωμένοι, δυνατοί». Μίλησε για συνέδριο ενότητας και συσπείρωσης. «Όλοι εγγυώμαστε την ενότητα του κόμματος και θα δώσουμε κάθε ικμάδα των δυνάμεων μας για την πολιτική αλλαγή».

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή με ομιλίες συνέδρων έως το μεσημέρι και την ψηφοφορία για την εκλογή μελών της ΚΠΕ και των Περιφερειακών Συμβουλίων που θα διεξάγεται από τις 08:00 έως τις 18.00.

