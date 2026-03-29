Ζελένσκι: Αμυντική συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ (Video)

Η Ουκρανία θα παρέχει τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Αναγνωρίζουν την εμπειρία μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ραφ Σάντσες του NBC σε αποκλειστική συνέντευξη.

Η Ρωσία αγοράζει εδώ και καιρό ιρανικά drones Shahed χαμηλού κόστους και τα αναπτύσσει στην Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, τα κράτη του Κόλπου θα παράσχουν επενδύσεις «δισεκατομμυρίων» δολαρίων στην ουκρανική άμυνα, δήλωσε ο Ζελένσκι.

