Ζελένσκι: Αμυντική συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Ουκρανία θα παρέχει τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
«Αναγνωρίζουν την εμπειρία μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ραφ Σάντσες του NBC σε αποκλειστική συνέντευξη.
Η Ρωσία αγοράζει εδώ και καιρό ιρανικά drones Shahed χαμηλού κόστους και τα αναπτύσσει στην Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, τα κράτη του Κόλπου θα παράσχουν επενδύσεις «δισεκατομμυρίων» δολαρίων στην ουκρανική άμυνα, δήλωσε ο Ζελένσκι.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.