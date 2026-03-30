Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια, αυτή του Brent περί τα 116

Οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν νέα άνοδο, με το βαρέλι WTI να ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια και το Brent της Βόρειας Θάλασσας να φτάνει περίπου τα 116 δολάρια, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Συγκεκριμένα, η τιμή του βαρελιού West Texas Intermediate για παράδοση τον Μάιο κατέγραψε αύξηση 3,50%, φτάνοντας τα 103,13 δολάρια, λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Παράλληλα, το Brent ενισχύθηκε κατά 2,98%, ανερχόμενο στα 115,93 δολάρια.

