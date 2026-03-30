Ξεκινά το Fuel Pass και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιοι είναι δικαιούχοι

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου μπαίνει σε εφαρμογή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, την ίδια στιγμή που για το Fuel Pass αναμένεται εντός της εβδομάδας η κοινή υπουργική απόφαση με το ακριβές άνοιγμα της πλατφόρμας για τις αιτήσεις.

Την Παρασκευή 27.03 δόθηκε στη δημοσιότητα και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιγράφει αναλυτικά τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο χορήγησης του Fuel Pass και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, μαζί με την ενίσχυση σε αγρότες και στα ακτοπλοϊκά.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, το μέτρο για το diesel ενεργοποιείται αυτόματα από την 1η έως και την 30ή Απριλίου 2026, ενώ το Fuel Pass είναι μεν νομοθετημένο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, αλλά οι αιτήσεις θα ανοίξουν όταν καθοριστεί ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής στο gov.gr.

Τι ορίζει η ΠΝΠ

Η επιδότηση στο diesel θα δοθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με το ύψος της να ορίζεται σε 16 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ ενώ υπολογίζεται πάνω στην αξία των τιμολογίων πώλησης που εκδίδουν τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων. Το τελικό συνολικό ποσό της επιδότησης βγαίνει με βάση τα συνολικά λίτρα που κατευθύνονται στην εσωτερική αγορά προς τα πρατήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και βιομηχανικούς πελάτες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται αίτηση από τον πολίτη και δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, καθώς είναι παρέμβαση πάνω στην αλυσίδα διάθεσης του καυσίμου. Κερδισμένοι είναι όσοι κινούνται με diesel, είτε πρόκειται για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες είτε για ιδιώτες με πετρελαιοκίνητο όχημα. Η ακριβής διαδικασία χορήγησης και ο μηχανισμός εκκαθάρισης θα καθοριστούν επίσης με ξεχωριστή κοινή υπουργική απόφαση.

Το Fuel Pass ακολουθεί τελείως άλλη λογική, καθώς εδώ μιλάμε για άμεση οικονομική ενίσχυση προς φυσικά πρόσωπα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Η ΠΝΠ ορίζει ότι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα ποσά της ενίσχυσης αλλάζουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, το είδος του οχήματος και τον τρόπο πληρωμής. Για αυτοκίνητα στις νησιωτικές περιοχές και στις ειδικά κατονομαζόμενες περιοχές της ΠΝΠ, η ενίσχυση φτάνει στα 60 ευρώ με ψηφιακή χρεωστική κάρτα και στα 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ με κάρτα και 40 ευρώ με λογαριασμό. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα τα ποσά είναι 35 ευρώ με κάρτα και 30 ευρώ με λογαριασμό στις ίδιες νησιωτικές και ειδικές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα διαμορφώνονται στα 30 ευρώ με κάρτα και στα 25 ευρώ με λογαριασμό.

Η ΠΝΠ βάζει και αυστηρούς όρους για το ποιος μπορεί να πάρει το Fuel Pass. Κάθε όχημα ή μοτοσικλέτα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή να είναι μισθωτής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ταυτόχρονα, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσικλέτα. Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Ως προς τη διαδικασία, η αίτηση για το Fuel Pass θα γίνεται στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, με είσοδο μέσω κωδικών taxisnet. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέξει είτε έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται και μέσω ΚΕΠ. Για να γίνει ο έλεγχος, η εφαρμογή θα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα και ειδικά με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ώστε να ελέγχεται η ιδιοκτησία, η ασφάλιση και η πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστούν ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, οι διαλειτουργικότητες, καθώς και η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της ενίσχυσης.

Η ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass, όταν ενεργοποιηθεί, θα παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το ποσό που θα πιστώνεται σε αυτήν θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορά καυσίμων, για μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και για ταξί, ενώ δεν μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτο πρόσωπο ούτε να αναληφθεί. Παράλληλα, η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.

