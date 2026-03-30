Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο 20χρονος που αναζητούνταν από την υπόθεση δολοφονίας στην Καλαμαριά

Στην 1η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως ο 20χρονος νεαρός που αναζητούνταν για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Είναι το πρόσωπο που είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και προσωπικός φίλος του θύματος. Αφού εμφανίστηκε στην ανακρίτρια, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και αναμένεται να καταθέσει για την υπόθεση την προσεχή Παρασκευή.

Για την δολοφονία έχει ήδη προφυλακιστεί ένας 19χρονος που επίσης ήταν παρών, καθώς και ο 23χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το θύμα.

Πειραιάς: Ο σκύλος «τσάκωσε» μέσα στο πλοίο 21χρονη με μισό κιλό κοκαΐνη

Την ενοχή του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για το επεισόδιο με τον Βασίλη Γραμμένο πρότεινε ο εισαγγελέας

Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται η κακοκαιρία «Erminio» με σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Κόκκινη προειδοποίηση για την Αττική