ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:42
30.03.2026 08:36

Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

30.03.2026 08:36
Από την Τετάρτη 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 ή 19 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αίτηση υποβάλλεται μία φορά – με τη συμπλήρωση του 18ου έτους.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν στοιχεία όπως email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος 2 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, καθώς και για είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, προσφέροντας παράλληλα οικονομική «ανάσα» σε μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα.

Διαβάστε επίσης

Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρική ενέργεια: Πρεμιέρα για τα δυναμικά τιμολόγια – Τα οφέλη για τους καταναλωτές και το ρίσκο

Το τριπλό χτύπημα της ακρίβειας: «Χρηματιστήριο» ο… πάγκος στις λαϊκές, το μαρτύριο με τα σούπερ μάρκετ και το… τσίμπημα της αντλίας

Η Mercedes ανανεώνει την A-Class για να ανταγωνιστεί τα Audi A2 και BMW Series 1

Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη, εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω πάγου

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

Η “Μεγάλη Διόρθωση” της Ελληνικής Κτηματαγοράς το 2026

CrediaBank: Στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεση των μετοχών για την ΑΜΚ – Δεν συμμετέχει το Υπερταμείο

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

Ο Καρανίκας εξανέστη με το όχι του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΝΔ – Πολύ φίλος του… Άδωνι τελικά ο Νίκος

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ εξετάζει επιχείρηση για να πάρει το ιρανικό ουράνιο - Ο IDF βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό - Όλες οι εξελίξεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:40
Η Mercedes ανανεώνει την A-Class για να ανταγωνιστεί τα Audi A2 και BMW Series 1

Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη, εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω πάγου

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

