ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:30
31.03.2026 11:22

4 απλά τρικ για να «ξυπνήσει» ο εγκέφαλός σας πριν τον πρώτο καφέ – Τι είναι το «Micro-Reset»

31.03.2026 11:22
prwinos-kafes

Εάν ανήκετε σε αυτούς που αγαπούν τον ύπνο, το πρωινό ξύπνημα τους φαίνεται βουνό και απορούν βλέποντας στις ταινίες τους πρωταγωνιστές να κάνουν γυμναστική στις πέντε τα ξημερώματα, δεν είστε μόνοι.

Στην απαιτητική καθημερινότητα, ελάχιστοι διαθέτουν χρόνο για ο,τιδήποτε πριν ξεκινήσουν για τη δουλειά.

Η νέα διεθνής τάση που ονομάζεται «Micro-Reset» προωθεί 4 τρικ που απαιτούν συνολικά 5 λεπτά, αλλά προετοιμάζουν τον εγκέφαλο για λιγότερο στρες και περισσότερη ενέργεια.

1. Αφεθείτε στο φυσικό φως (2 λεπτά)

Αντί να ξεκινήσετε την ημέρα σας σκρολάροντας στο κινητό, προτιμήστε να ανοίξετε την κουρτίνα ή να βγείτε για λίγο στο μπαλκόνι. Το φυσικό φως διακόπτει την παραγωγή μελατονίνης και ενεργοποιεί την κορτιζόλη. Είναι ο πιο γρήγορος βιολογικός τρόπος για να «ξυπνήσει» το σύστημά σας με φυσικό τρόπο.

2. Στρώστε το κρεβάτι (1 λεπτό)

Μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά το να στρώσετε το κρεβάτι σας αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη «αποστολή» της ημέρας. Προσφέρει μια μικρή δόση ικανοποίησης (ντοπαμίνη) και την αίσθηση ότι ελέγχετε τον χώρο σας, πριν ξεκινήσει η πίεση των υποχρεώσεων.

3. Ρίξτε κρύο νερό στο πρόσωπό σας (1 λεπτό)

Πριν καν πλησιάσετε την καφετιέρα, ρίξτε άφθονο κρύο νερό στο πρόσωπό σας. Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο στέλνει άμεσο σήμα εγρήγορσης στον εγκέφαλο, βοηθώντας παράλληλα στη ρύθμιση των παλμών που προκαλεί το πρωινό άγχος.

4. Διαλέξτε μόνο 3 στόχους για τη μέρα (1 λεπτό)

Καθώς περιμένετε να ετοιμαστεί ο καφές σας, αποφύγετε να αναλογιστείτε ολόκληρη τη λίστα των εκκρεμοτήτων σας. Επιλέξτε μόνο 3 σημαντικά πράγματα που θέλετε οπωσδήποτε να ολοκληρώσετε μέσα στην ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πιείτε την πρώτη γουλιά έχοντας ήδη διαμορφώσει έναν ξεκάθαρο στόχο.

Extra Tip: Δοκιμάστε να καταναλώσετε ένα μεγάλο ποτήρι νερό αμέσως μετά το κρύο νερό στο πρόσωπο. Ο οργανισμός χρειάζεται άμεση ενυδάτωση μετά τον ύπνο, ειδικά πριν από την πρόσληψη καφεΐνης η οποία έχει διουρητική δράση.

google_news_icon

data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
baby_bear
kazantzidi-new
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
war_middle_east_new
iisous-nazaret-new
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:30
data centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

pamela_genini_new (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

1 / 3