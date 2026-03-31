Εάν ανήκετε σε αυτούς που αγαπούν τον ύπνο, το πρωινό ξύπνημα τους φαίνεται βουνό και απορούν βλέποντας στις ταινίες τους πρωταγωνιστές να κάνουν γυμναστική στις πέντε τα ξημερώματα, δεν είστε μόνοι.

Στην απαιτητική καθημερινότητα, ελάχιστοι διαθέτουν χρόνο για ο,τιδήποτε πριν ξεκινήσουν για τη δουλειά.

Η νέα διεθνής τάση που ονομάζεται «Micro-Reset» προωθεί 4 τρικ που απαιτούν συνολικά 5 λεπτά, αλλά προετοιμάζουν τον εγκέφαλο για λιγότερο στρες και περισσότερη ενέργεια.

1. Αφεθείτε στο φυσικό φως (2 λεπτά)

Αντί να ξεκινήσετε την ημέρα σας σκρολάροντας στο κινητό, προτιμήστε να ανοίξετε την κουρτίνα ή να βγείτε για λίγο στο μπαλκόνι. Το φυσικό φως διακόπτει την παραγωγή μελατονίνης και ενεργοποιεί την κορτιζόλη. Είναι ο πιο γρήγορος βιολογικός τρόπος για να «ξυπνήσει» το σύστημά σας με φυσικό τρόπο.

2. Στρώστε το κρεβάτι (1 λεπτό)

Μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά το να στρώσετε το κρεβάτι σας αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη «αποστολή» της ημέρας. Προσφέρει μια μικρή δόση ικανοποίησης (ντοπαμίνη) και την αίσθηση ότι ελέγχετε τον χώρο σας, πριν ξεκινήσει η πίεση των υποχρεώσεων.

3. Ρίξτε κρύο νερό στο πρόσωπό σας (1 λεπτό)

Πριν καν πλησιάσετε την καφετιέρα, ρίξτε άφθονο κρύο νερό στο πρόσωπό σας. Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο στέλνει άμεσο σήμα εγρήγορσης στον εγκέφαλο, βοηθώντας παράλληλα στη ρύθμιση των παλμών που προκαλεί το πρωινό άγχος.

4. Διαλέξτε μόνο 3 στόχους για τη μέρα (1 λεπτό)

Καθώς περιμένετε να ετοιμαστεί ο καφές σας, αποφύγετε να αναλογιστείτε ολόκληρη τη λίστα των εκκρεμοτήτων σας. Επιλέξτε μόνο 3 σημαντικά πράγματα που θέλετε οπωσδήποτε να ολοκληρώσετε μέσα στην ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πιείτε την πρώτη γουλιά έχοντας ήδη διαμορφώσει έναν ξεκάθαρο στόχο.