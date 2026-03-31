Four The Love of Moxy: The Penthouse Edition / 4 Χρόνια Moxy Athens City – 4 Χρόνια Ασταμάτητης Ενέργειας

To Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, γιορτάζει τα 4 χρόνια λειτουργίας του, ανεβάζοντας τη διάθεση… ως τον 9ο όροφο! Το πιο vibrant ξενοδοχείο της πόλης προσκαλεί το κοινό σε ένα εκρηκτικό anniversary party στις 24 Απριλίου στο Penthouse, εκεί όπου ο παλμός της Αθήνας χτυπά πιο δυνατά από ποτέ.

Με τίτλο “Four the Love of Moxy: The Penthouse Edition”, το event υπόσχεται μια ολοκληρωμένη lifestyle εμπειρία που συνδυάζει urban design, μουσική, signature cocktails, ανεβαστική ατμόσφαιρα και μια καθηλωτική θέα στην Ακρόπολη… όλα όσα ορίζουν το DNA του Moxy Athens City!

Στα decks θα βρεθεί ο AS|SA, ο καταξιωμένος DJ και μουσικός παραγωγός της Butterfly 88, που φέρνει μαζί του την αύρα των iconic venues της Μυκόνου, όπως το Santanna όπου είναι resident. Με το όραμά του να αποτυπώνεται σε παγκόσμιες επιτυχίες, έχοντας κατακτήσει τη 2η θέση στο Beatport παγκοσμίως στην κατηγορία Melodic House & Techno και με μεγάλη εμπειρία από opening & closing sets για θρύλους όπως ο Black Coffee, ο AS|SA εγγυάται ένα set διεθνών προδιαγραφών. Μαζί του, ο Chris F θα παρουσιάσει ένα δυναμικό DJ set με ρυθμούς που γεφυρώνουν κουλτούρες και δημιουργούν μια βαθιά σύνδεση με το κοινό.

Πίσω από το bar θα βρεθεί το Ichigo Ichie, το πρώτο αυθεντικό Japanese-inspired cocktail bar της Αθήνας. Μεταφέροντας τη φιλοσοφία του “Ichi-go Ichi-e” (Μια φορά, μια συνάντηση), η ομάδα του θα παρουσιάσει ένα exclusive guest shift, με custom κατάλογο. Ιαπωνική ακρίβεια και υψηλού επιπέδου mixology σε signature cocktails που θα απογειώσουν τη βραδιά. Την ίδια στιγμή, σε συνεργασία με τη Red Bull, το Penthouse μεταμορφώνεται σε έναν χώρο γεμάτο adrenaline-fueled activations, ενισχύοντας την εμπειρία με την χαρακτηριστική ενέργεια του Moxy.

Μια γιορτή που σηματοδοτεί 4 χρόνια διασκέδασης, φιλοξενίας, δυνατής ενέργειας και… “παιχνιδιάρικης” διάθεσης στην πιο cool και καλλιτεχνική γωνιά της Αθήνας.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

​Ημερομηνία: 24 Απριλίου 2026

​Ώρα: 19:00-00:00

​Τοποθεσία: Penthouse – Moxy Athens City

​Tickets: ComeTogether

