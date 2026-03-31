search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:10
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 12:45

Η κωμωδία της χρονιάς, Ο Φιάκας, με τον Οδυσσέα Σταμούλη και τον Δημήτρη Μυλωνά συνεχίζεται και μετά το Πάσχα!

fakas

Πάνω από 10.000 θεατές έχουν ως τώρα παρακολουθήσει τον Οδυσσέα Σταμούλη στο ρόλο του αξιαγάπητου απατεώνα Φιάκα και τον Δημήτρη Μυλωνά στο ρόλο του παμπόνηρου υπηρέτη του, Γιάννη στο «Από Μηχανής» Θέατρο. Γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν μέχρι και ανέβηκαν στη σκηνή να χορέψουν με τους πρωταγωνιστές και να γίνουν ένα με την παράσταση η οποία κάθε βράδυ μετατρέπεται σε ένα ξέφρενο γλέντι για όλη την οικογένεια!

Λόγω αυτής ακριβώς της αγάπης και της μεγάλης επιτυχίας που εδώ και 2 χρόνια «Ο Φιάκας» σημειώνει, η παράσταση θα συνεχίσει και μετά το Πάσχα από τις 17 Απριλίου 2026.

Προλάβετε να κλείσετε θέσεις για να γελάσετε με την καρδιά σας!

Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο τύπου της παράστασης:

Μια ξεκαρδιστική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια με μειωμένο εισιτήριο για τα παιδιά. Mε παραδοσιακά τραγούδια της εποχής και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής επί σκηνής καθώς και του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Σπυρόπουλου, γιού και άξιου συνεχιστή του «εθνικού καραγκιοζοπαίχτη» Θανάση Σπυρόπουλου.

«Ο Φιάκας» είναι σύγχρονος, αστείος, ξεκαρδιστικός και γεμάτος απρόβλεπτες στιγμές στις οποίες οι θεατές κατά τη διάρκεια της παράστασης συνομιλούν με τους ήρωες του έργου, ανεβαίνουν επί σκηνής και βρίσκονται μπλεγμένοι στην πλοκή της ιστορίας.

Σας περιμένουμε στο ξέφρενο γλέντι του Φιάκα για να γελάσουμε με την καρδιά μας!

Η υπόθεση

Στην Κωνσταντινούπολη του 1870 ο Χαρίλαος Πλουτίδης ή Χαράλαμπος Πεταλούδης ή Φιάκας,ένας απατεώνας καταχρεωμένος και κυνηγημένος από δανειστές κι εμπόρους, υποδύεται τον γόνο πλούσιας οικογένειας για να κερδίσει την Ευανθία και να καρπωθεί την προίκα της. Η Ευανθία συνεπαρμένη από τα μυθιστορήματα της εποχής και γοητευμένη από τους φανταστικούς τίτλους ευγενείας του αγαπημένου της, πέφτει εύκολα στην παγίδα του. Οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις κορυφώνονται όταν με τον κίνδυνο ότι η ταυτότητα του θα αποκαλυφθεί, ο Φιάκας υποδύεται έναν Γερμανό Βαρόνο που βρίσκεται «incognito» στην Πόλη!

Το έργο

«Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή είναι μια σπαρταριστή κωμωδία ηθών γραμμένη σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γλώσσα όπου το τοπικό ιδίωμα της Κωνσταντινούπολης μπλέκεται με τη «λόγια γλώσσα» του 19ου αιώνα. 

Ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στα ήθη και τις μόδες της Πολίτικης κοινωνίας του 1870 και θίγει με σατυρική διάθεση και καυστικό τρόπο την υπερβολή και την ξενομανία της εποχής.

«Ο Φιάκας» πρωτοανέβηκε το 1870 στην Κωνσταντινούπολη κι έκτοτε είναι από τις πιο σημαντικές κι αγαπητές κωμωδίες του νεοελληνικού θεάτρου που παρουσιάζεται μέχρι σήμερα ανελλιπώς.

 Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πάνος Σκουρολιάκος

Σκηνικά – κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ουρανία Στυλιανού

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Γεωργία Αϊντίνη

Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics – Michelangelo Bevilacqua

Προβολή και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We will

Παίζουν:

Οδυσσέας Σταμούλης: Φιάκας

Δημήτρης Μυλωνάς: Γιάννης

Μαρία Μαυροματάκη: κοκόνα Φρόσω

Νάγια Μητσάκου: Ευανθία

Πάνος Βανιώτης/Φώτης Τσορανίδης: Καζαμίας

  • Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος. Βοηθοί στο μπερντέ, οι μαθητές της Ακαδημίας Θεάτρου Σκιών «Θανάσης Σπυρόπουλος».

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ilirjan Mehilli (βιολί)

Παναγιώτης Στεφανουδάκης (λαούτο) – Φώτης Τσορανίδης (κιθάρα)

Info:

Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

(σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Εισιτήρια:

20 ευρώ: Κανονικό

17 ευρώ: ΑΜΕΑ, άνεργοι, φοιτητές, άνω των 65, πολύτεκνοι

10 ευρώ: Παιδικό

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210. 5232097

Προπώληση: more.com

Ειδικές τιμές για σχολεία – Οργάνωση σχολικών επισκέψεων/group

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210. 5232097, 6906721698 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)

Email: [email protected]

Facebook | https://amtheater.gr/  | Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:09
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στην κυβέρνηση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια ενόψει Πάσχα – Από αύριο η επιδότηση στο diesel κίνησης

kideia–new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Έφθασε στη Μητρόπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Videos/Photos)

OASTH
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε οδηγός λεωφορείου που ξυλοκόπησε άλλον οδηγό

1 / 3