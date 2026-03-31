Το Αρχαίο Δράμα εμπνέει και η Αθήνα ενώνει τους Νέους της Ευρώπης / 24-26 Απριλίου 2026 /Θέατρο Τέχνης-Φρυνίχου

Μια τριήμερη καλλιτεχνική συνάντηση μαθητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αφιερωμένη στο Αρχαίο Δράμα διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η δράση «Το Αρχαίο Δράμα Εμπνέει και Ενώνει τους Νέους της Ευρώπης», θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026 στο ιστορικό, πολυβραβευμένο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν της οδού Φρυνίχου και φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ως κοινού πολιτισμικού τόπου διαλόγου, δημιουργίας και συνεργασίας.

Μαθητές από την Αθήνα, την Πάφο, τη Σεβίλλη και την ελληνική ομογένεια της Γερμανίας παρουσιάζουν παραστάσεις και σύγχρονες διασκευές αρχαίου δράματος, εκφράζοντας τις ανησυχίες, τα οράματα και τις αξίες της νέας γενιάς. Μέσα από δημιουργικές σκηνικές προσεγγίσεις, οι νέοι αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα θεμάτων, όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, η σύγκρουση και η συμφιλίωση. Το αρχαίο δράμα αναδεικνύεται όχι μόνο ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ως ζωντανό εργαλείο παιδείας, επικοινωνίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η διοργάνωση αποτελεί μια γιορτή δημιουργικότητας και συμμετοχής, όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα που ενώνει γλώσσες, κουλτούρες και εμπειρίες, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχαίο δράμα συνεχίζει να εμπνέει, να προβληματίζει και να ενώνει τις νέες γενιές της Ευρώπης.

Η δράση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται στην Αθήνα, την πόλη όπου γεννήθηκε το αρχαίο θέατρο και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά έργα των μεγάλων αρχαίων τραγικών ποιητών, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αισχύλου. Η πόλη οφείλει να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης πολιτισμών και ως ζωντανή σκηνή διαλόγου για τη νέα γενιά της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει την Αθήνα ως διεθνή τόπο ένωσης και δημιουργικής έκφρασης των νέων, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από την κοινή πολιτιστική ρίζα. Παράλληλα, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και το ομαδικό πνεύμα, προβάλλοντας τη σημασία της τέχνης ως γέφυρας επικοινωνίας.

«Το Αρχαίο Δράμα Εμπνέει και η Αθήνα Ενώνει τους Νέους της Ευρώπης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

15.00 – 16.00 ΕΝΕΕΓΥΛ Αγ.Δημητρίου – 2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης (40’)

«Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή

16.00-17.00 Ελλ. Γυμν. Ντύσσελντορφ – Ελλ. Γυμν. Βούπερταλ (45’)

«Η Pina Bausch συνομιλεί με τους αρχαίους ελληνικούς μύθους… από την Ιφιγένεια ως τον Ορφέα»

17.00 – 18.00 Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου (45’)

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη

18.00 – 19.00 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου (50’)

«Ελένη» του Ευριπίδη

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

14.00-15.00 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθήνας / Γεννάδειο (30’)

«Η Αντιγόνη στην Αϊτή», της Σάρας Θηλυκού

15.00-16.00 In albis teatro – Morón de la Frontera, Sevilla (40’)

«Τρωάδες» του Ευριπίδη

16.00-17.00 4ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου (35’)

«Με αφορμή την Ιφιγένεια»

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις προβολής,

ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων» στο Πρόγραμμα Αττική

2021 – 2027, ΟΠΣ 6018475. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης.