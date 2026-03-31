ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 22:47
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 22:39

Ασπρόμαυροι από… κούνια: Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλη

31.03.2026 22:39
Η κερκίδα του ΠΑΟΚ έχει πλέον νέο σύνθημα, εμπνευσμένο από τα 100 χρόνια ιστορίας του Δικέφαλου: «Από τη γέννα, η πρώτη λέξη, τρόπος ζωής μας από το ’26». Και η ΠΑΕ αποφάσισε να το κάνει πράξη με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο.

Στο πλαίσιο του εορτασμού ενός αιώνα ζωής, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε μία μοναδική προσφορά για τους φίλους της ομάδας που περιμένουν παιδί μέχρι το τέλος Απριλίου: Σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο του 2026, θα δοθεί ως δώρο το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι.

Όπως αναφέρει η ομάδα: «Υπάρχουν γενιές που μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν κι αυτές που γεννιούνται μαζί με την ιστορία του. Για όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο του 2026, τους κάνουμε δώρο το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι».

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασπρόμαυροι από… κούνια: Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλη

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναζητά τον επόμενο σωματοφύλακά της – Η αγγελία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Παιδιά στη Γάζα αναπαριστούν κηδεία 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την ενέργεια – Δεν θα είναι βραχυπρόθεσμες οι συνέπειες της κρίσης, προειδοποιεί ο Γιόργκενσεν

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 22:45
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασπρόμαυροι από… κούνια: Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλη

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναζητά τον επόμενο σωματοφύλακά της – Η αγγελία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

