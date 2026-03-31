Ασπρόμαυροι από… κούνια: Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλη

Η κερκίδα του ΠΑΟΚ έχει πλέον νέο σύνθημα, εμπνευσμένο από τα 100 χρόνια ιστορίας του Δικέφαλου: «Από τη γέννα, η πρώτη λέξη, τρόπος ζωής μας από το ’26». Και η ΠΑΕ αποφάσισε να το κάνει πράξη με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο.

Στο πλαίσιο του εορτασμού ενός αιώνα ζωής, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε μία μοναδική προσφορά για τους φίλους της ομάδας που περιμένουν παιδί μέχρι το τέλος Απριλίου: Σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο του 2026, θα δοθεί ως δώρο το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι.

Όπως αναφέρει η ομάδα: «Υπάρχουν γενιές που μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν κι αυτές που γεννιούνται μαζί με την ιστορία του. Για όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο του 2026, τους κάνουμε δώρο το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι».

