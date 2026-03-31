Ο Παναθηναϊκός ζητά να αφαιρεθεί η ελληνική υπηκοότητα από τον Τόμας Γουόκαπ

Αίτημα να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο του Τόμας Γουόκαπ κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ πολιτογραφήθηκε τιμητικά Έλληνας στις 18 Απριλίου 2023.

Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Μπάσκετ στο Προολυμπιακό Τουρνουά του ΣΕΦ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αμφισβητεί την προσφορά του Γούοκαπ στην Εθνική, σημειώνοντας ότι δεν επιτεύχθηκε καμία διάκριση.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.

Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη ΜΕΤΑ την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.

Συνεπώς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραπέμπει σε πρότερη δήλωση του Γουόκαπ με την οποία δεσμευόταν «σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου“».

