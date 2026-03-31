ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:17
Business Ryokan Asahi: Το ξενοδοχείο που κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ το 2026 και ο «τρομακτικός» όρος για τη διαμονή

Σε έναν κόσμο που οι τιμές των ξενοδοχείων το 2026 θυμίζουν απλησίαστα όνειρα, υπάρχει μια γωνιά στην Ιαπωνία που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα.

Το Business Ryokan Asahi, στην πόλη Φουκουόκα, προσφέρει διαμονή με το απίστευτο ποσό των 100 Γεν (περίπου 0,65€). Ωστόσο, η χαμηλή τιμή συνοδεύεται από μια δέσμευση που μετατρέπει τον ένοικο σε… παγκόσμιο reality star.

Η ζωή σας σε Live Stream 24/7

Ο μοναδικός όρος για να εξασφαλίσετε το δωμάτιο Νο. 8 είναι να δεχτείτε η διαμονή σας να μεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση (Live Stream) στο YouTube καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Μια κάμερα, τοποθετημένη σε σταθερό σημείο, καταγράφει κάθε κίνηση μέσα στο δωμάτιο – από την ώρα που διαβάζετε ένα βιβλίο μέχρι τη στιγμή που κοιμάστε πάνω στα παραδοσιακά ιαπωνικά στρώματα (futons).

Γιατί το κάνει ο ιδιοκτήτης;

Ο Tetsuya Inoue, ο οποίος ανέλαβε το παραδοσιακό πανδοχείο από τη γιαγιά του, αποφάσισε να καινοτομήσει για να σώσει το δωμάτιο που είχε τη μικρότερη ζήτηση. Στο 2026, το μοντέλο αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά κερδοφόρο, καθώς τα έσοδα από τις διαφημίσεις και τα «δωράκια» των θεατών στο YouTube υπερκαλύπτουν το κόστος λειτουργίας, επιτρέποντας στην τιμή να παραμένει καθηλωμένη κάτω από το 1 ευρώ.

Πού σταματάει η έκθεση;

Αν και η ιδέα της έλλειψης ιδιωτικότητας ακούγεται ακραία, το Ryokan Asahi εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες:

  • Ηχητική απομόνωση: Η μετάδοση δεν περιλαμβάνει ήχο. Οι συνομιλίες σας παραμένουν ιδιωτικές και δεν κινδυνεύετε από πνευματικά δικαιώματα αν ακούτε μουσική.
  • Τυφλά σημεία: Το μπάνιο και η τουαλέτα παραμένουν αυστηρά εκτός εμβέλειας της κάμερας.
  • Ενδυματολογικός κώδικας: Απαγορεύεται η γύμνια, με τους ενοίκους να φορούν συνήθως τις παραδοσιακές ρόμπες (yukata).

Μια εμπειρία για «γενναίους» ταξιδιώτες

Το 2026, το ξενοδοχείο έχει γίνει πόλος έλξης για influencers, YouTubers, αλλά και οικονομικούς ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Για το κόστος ενός απλού καφέ, προσφέρει μια στέγη στην Ιαπωνία και… 15 λεπτά (ή μια ολόκληρη νύχτα) παγκόσμιας δημοσιότητας.

