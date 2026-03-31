Αλόννησος: Guardian και Sun «υμνούν» το «ανέγγιχτο» νησί των Σποράδων

Η αυθεντικότητα της Αλοννήσου και η γαλήνια της ατμόσφαιρα, εμπνέει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα Μέσα Ενημέρωσης της Βρετανίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αλοννήσου, σημαντικές εφημερίδες , όπως ο Guardian και The Sun, εγκωμιάζουν το νησί των Σποράδων και τη συστήνουν σε όσους αναζητούν χαλαρές διακοπές.

Συγκεκριμένα, ο Guardian γράφει ότι η Αλόννησος είναι ένα πολύ όμορφο και σχετικά ανέγγιχτο νησί, γνωστό κυρίως για τη θάλασσα και το θαλάσσιο πάρκο της, όπου ζουν πολλά σπάνια είδη και υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψαριών. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν δραστηριότητες όπως καταδύσεις και snorkeling και ακόμη να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης, στο νησί υπάρχει ένα υποθαλάσσιο αρχαιολογικό πάρκο με ένα αρχαίο ναυάγιο, ενώ στη στεριά μπορεί κανείς να απολαύσει φύση, βόλτες, χωριά και παραλίες.

Τέλος, τονίζεται ότι η Αλόννησος προσφέρει ήρεμες διακοπές, τοπικό φαγητό και εμπειρίες κοντά στη φύση, και θεωρείται ιδανικός προορισμός για οικολογικό και εναλλακτικό τουρισμό.

Το άρθρο στη The Sun αναφέρει ότι η Αλόννησος «είναι ένα ήσυχο ελληνικό νησί, διαφορετικό από άλλα πιο τουριστικά, γιατί δεν έχει έντονη νυχτερινή ζωή και πολύ κόσμο. Μάλιστα, ακόμα και οι ντόπιοι προτιμούν να κρατάνε το νησί ήρεμο και αυθεντικό».

Τονίζεται επίσης ότι το νησί είναι ιδανικό για όσους θέλουν χαλαρές διακοπές, καθαρές παραλίες και επαφή με τη φύση, χωρίς μαζικό τουρισμό και φασαρία.

Τέλος, αναφέρει ότι η Αλόννησος ξεχωρίζει για την απλότητα, τα μικρά χωριά και τη γνήσια εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες.

Διαβάστε επίσης:

