COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

Στις πρεμιέρες των σειρών ξεχωρίζουν το κατασκοπικό θρίλερ «Secret Service» και η νέα σειρά του BBC «Crookhaven»

Στις κινηματογραφικές αφίξεις οι ταινίες «Ο Άτρωτος», «Escape From Chernobyl: 48 Hours That Changed the World», «Μετανιώνοντας για σένα» και «Ο βασιλιάς των βασιλιάδων»

Ο Απρίλιος έρχεται στην COSMOTE TV φέρνοντας την 4η σεζόν του «From» (Δευτέρα 20/4, 22:00, COSMOTE SERIES HD), μία από τις πιο πολυσυζητημένες horror σειρές των τελευταίων ετών. Η νέα σεζόν συνεχίζει να εξερευνά το μυστήριο μιας πόλης που παγιδεύει τους κατοίκους της, με τους ίδιους να προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, καθώς και να επιβιώσουν από τα πλάσματα που τους κυνηγούν τη νύχτα. Από τις πρεμιέρες του μήνα, ξεχωρίζει και η ταινία «Dracula» (Κυριακή 19/4, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), που ακολουθεί τον πρίγκιπα Βλαντιμίρ τον 15ο αιώνα, ο οποίος μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του, «κληρονομεί» μία αιώνια κατάρα: γίνεται ο Δράκουλας. Τον Βλαντιμίρ υποδύεται ο Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), ενώ πρωταγωνιστεί και ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ Κριστόφ Βαλτς (Django Unchained, Inglourious Basterds).

Από τις πρεμιέρες του Απριλίου, ξεχωρίζει, ακόμα, η νέα σειρά του BBC «Crookhaven» (Δευτέρα του Πάσχα 13/4, 17:15, COSMOTE SERIES MARATHON), η οποία μας μεταφέρει σε ένα μυστικό οικοτροφείο όπου ταλαντούχοι νεαροί απατεώνες εκπαιδεύονται για να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για καλό σκοπό, αντιμετωπίζοντας μια επικίνδυνη σκοτεινή οργάνωση. Επιπλέον, την Τρίτη 28/4 στις 23:00 (στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV) θα κάνει πρεμιέρα το «Secret Service», ένα κατασκοπευτικό θρίλερ, στο οποίο μια ανώτερη αξιωματικός της MI6 (Τζέμα Άρτερτον-Prince of Persia: The Sands of Time) κυνηγά έναν ύποπτο διπλό πράκτορα που βρίσκεται στον πυρήνα βρετανικής κυβέρνησης.

Η «ατζέντα» των καναλιών COSMOTE CINEMA, περιλαμβάνει 4 ακόμα ταινίες που ξεχωρίζουν. Μεταξύ αυτών, «Ο Άτρωτος» (Κυριακή 26/4, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), μια μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Στίβεν Κινγκ, η οποία μας μεταφέρει σε μια δυστοπική κοινωνία όπου ένας άντρας (Γκλεν Πάουελ-Top Gun Maverick) πρέπει να επιβιώσει 30 μέρες κυνηγημένος από δολοφόνους σε ένα τηλεοπτικό σόου υψηλής τηλεθέασης. Σε Α’ τηλεοπτική πρεμιέρα, το «Αληθινός Πόνος» (Σάββατο 18/4, 21:00, COSMOTE CINEMA 1) ακολουθεί δύο ξαδέρφια, που, μετά τον θάνατο της γιαγιάς τους, μεταβαίνουν στην Πολωνία για να τιμήσουν τη μνήμη της, ανακαλύπτοντας την ταραχώδη ιστορία της οικογένειάς τους. Τα δύο ξαδέρφια υποδύονται ο Κίραν Κάλκιν, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ (Social Network, Zombieland). Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη μεγάλη πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, το ντοκιμαντέρ «Escape From Chernobyl: 48 Hours That Changed the World» (Παρασκευή 24/4, 22:00, COSMOTE CINEMA 2, στη ζώνη «Doc O’ Clock») παρουσιάζει τις πρώτες κρίσιμες 48 ώρες της ιστορικής καταστροφικής έκρηξης. Τέλος, η ταινία «Μετανιώνοντας για σένα» (Κυριακή του Πάσχα 12/4, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), ακολουθεί μία μητέρα και την κόρη της, που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους.

Για τους μικρούς φίλους της COSMOTE TV, ο Απρίλιος φέρνει την ταινία «Ο βασιλιάς των βασιλιάδων» (Μ. Παρασκευή 10/4, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), που αφηγείται την ιστορία του Ιησού, το «Δελφινομικρούλης 2» (Σάββατο 18/4, 19:15, COSMOTE CINEMA 1), με τον αγαπημένο ήρωα να επιστρέφει για μια νέα συναρπαστική περιπέτεια στα βάθη της θάλασσας, καθώς και το «Χάιντι: Η διάσωση του μικρού λύγκα» (Σάββατο 25/4, 19:30, COSMOTE CINEMA 1).

