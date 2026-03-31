ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026 00:24
31.03.2026 23:12

Ελλάδα – Ουγγαρία 0-0: Στάθηκε όρθια η Εθνική στη Βουδαπέστη, παρά τις απουσίες (Video)

Στο «λευκό» 0-0 έμεινε η Ελλάδα με την Ουγγαρία σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη την επιβλητική Puskas Arena της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στο διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου.

Η «γαλανόλευκη» ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τους Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από ίωση το τελευταίο 24ωρο και είχε ικανοποιητική εικόνα ανασταλτικά, παρά τις πολλές αλλαγές, όμως δεν μπόρεσε να βρει πολλές «στιγμές» στην επίθεση για να σκοράρει και να πάρει τη νίκη.

Οι Ούγγροι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 7’ με ένα σουτ του Σαλάι που απέκρουσε με τα πόδια ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ στο 11’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της Ουγγαρίας, η μπάλα κατέληξε στον Κουρμπέλη που πλάσαρε, αλλά ο Τοτ απέκρουσε. Ο Σομποζλάι είχε ένα απευθείας φάουλ στο 22’ που απέκρουσε με γροθιές ο γκολκίπερ της εθνικής, ενώ στο 38’ ο γκολκίπερ των Μαγυάρων έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά στην προσπάθεια του Τσιμίκα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, η «μαγική» ενέργεια του Σόμποσλαϊ στο 52’ (πέρασε τρεις παίκτες), οδήγησε τον Τζολάκη σε άλλη μία τρομερή επέμβαση με τα πόδια και εξίσου απίθανη απόκρουση του Τζολάκη, για να ακολουθήσει η πιο μεγάλη στιγμή της ελληνικής ομάδας στο 63’ με το δοκάρι του Παυλίδη.

Σε κάθετη πάσα προς τον φορ της Μπενφίκα, εκείνος πέρασε τον Τοτ κι από πολύ δύσκολη γωνία πλάσαρε, με τον γκολκίπερ της Ουγγαρίας να βρίσκει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα κι αυτή ακολούθως να πηγαίνει στο αριστερό δοκάρι και να φεύγει κόρνερ.

Στο τελευταίο τέταρτο (με τις καθυστερήσεις) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε και σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα (3-5-2) και τον Λάζαρο Ρότα δεξιό στόπερ μαζί με τους Ρέτσο και Κουλιεράκη, τοποθετώντας στην επίθεση και τον Τεττέη δίπλα στον Παυλίδη, χωρίς όμως να βρει άλλες φάσεις η Ελλάδα ως το φινάλε.

Διαιτητής: Φ. Μπαντσούμπνερ (Γερμανία)
Κίτρινες: 64’ Όσβαθ – 48’ Κουλιεράκης, 90’+3’ Ρότα
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46’ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67’ Σουκς), Ρέντζιτς (46’ Λούκακς), Α. Τοτ (46’ Μπαράνι, 77’ λ.τρ. Σον), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (78’ Τσιφτσής), Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κουρμπέλης (78’ Μουζακίτης), Μπακασέτας (67’ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (79’ Ρότα), Παυλίδης.

