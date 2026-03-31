Ένα ντοκιμαντέρ για την τσακώνικη γλώσσα

Α γρούσσα νάμου «ένα παναϊθούρι αννοιτθέ», η γλώσσα μου ένα παράθυρο ανοιχτό.

Ο σκηνοθέτης Στάθης Ρέππας ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ για την αρχέγονη Τσακώνικη Διάλεκτο, την προβολή και την διάδοση της. Στα Τσακωνοχώρια της Κυνουρίας Αρκαδίας, λαογραφικά στοιχεία, μουσικές, ιστορική διαδρομή της διαλέκτου. Βιωματικές απόψεις από απλούς ανθρώπους που μιλούν ακόμη αυτή την διάλεκτο.

Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού καί μαθητές στο Λεωνίδιο καί τόν Τυρό που μαθαίνουν και μιλούν αυτή την «άυλη πολιτιστική κληρονομιά».

Πρώτη πανελλήνια μετάδοση την Δευτέρα του Πάσχα στις 18:00 από το κανάλι της Βουλής.

Ο σκηνοθέτης: Ο Στάθης Ρέππας, με καταγωγή από την Αρκαδία, σπούδασε στη Σχολή Σταυράκου, εεργάστηκε ως σκηνοθέτης για πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, έχει βιντεοσκοπήσει πολλές συναυλίες με κορυφαίους συνθέτες στιχουργούς καί ερμηνευτές.

Έχει υπογράψει ντοκιμαντέρ με ιστορικό, λαογραφικό καί φυσιολατρικό περιεχόμενο κι έχει λάβει διακρίσεις σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ.

Η πρόσφατη ταινία για τον μεγάλο Φιλέλληνα και Ποιητή ΛΟΡΔΟ ΒΥΡΩΝΑ απέσπασε στο 6ο διεθνές φεστιβάλ ΓΈΦΥΡΕΣ το πρώτο βραβείο.

Universal: Η μεγάλη επιστροφή του John Hannah στο «The Mummy 4»

Η Dua Lipa ενώνει τις δυνάμεις της με την A24 για το «Peaked»

Τζέιμς Τόλκαν: Πέθανε στα 94 του ο ηθοποιός των «Top Gun» και «Βack to the future»